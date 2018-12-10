Жёлтые жилеты надели оппоненты «градостроительного беспредела» в Москве

Москва, , 10:46 — REGNUM В районе Ховрино Москвы прошёл митинг против «градостроительного беспредела», сообщает 9 декабря сайт движения «Экооборона Московской области».

Жители микрорайона Ховрино на севере столицы обеспокоены планами мэрии Москвы возвести жилой микрорайон на месте снесённой Ховринской больницы. Кроме того, они обратили внимание, что проект транспортно-пересадочного узла в Ховрино включает «большое количество жилья». По словам протестующих, застройка затронет даже часть Химкинского лесопарка, а в целом район вырастет в 1,5 раза.

Участники акции надели жёлтые жилеты — по аналогии с протестующими в Париже.

«Представители инициативной группы «Содружество Ховрино» заявили, что символом сопротивления строительной мафии и московской власти нужно сделать жёлтые жилеты и в них приходить на все митинги — как это делает движение против повышения цен на топливо во Франции», — говорится в тексте.

На митинге звучали, в том числе, политические заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, высотные дома были включены и в проект ТПУ в районе Раменки Западного административного округа. В департаменте строительства Москвы уточнили, что проект ТПУ «Мичуринский проспект» не утверждён.