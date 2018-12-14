Собянин утвердил проект ТПУ «Авиамоторная» с высоткой до 23 этажей

Москва, , 02:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал план-проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная». Документ опубликован 13 декабря на официальном портале мэра Москвы.

Территория ТПУ расположена на пересечении трёх районов столицы: Лефортово, Перово, Соколиная гора. Общая площадь территории составляет 20,7 гектаров.

Планом предусмотрено строительство многофункционального комплекса от 3 до 23 этажей с торговыми площадками, ресторанами и кафе, подземным паркингом и апартаментами. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен составит 52 530 квадратных метров.

Кроме этого, будут построены выходы из метро (площадь 1450 «квадратов»), конечная трамвая (300 квадратных метров), подземные переходы, а также реконструированы съезды транспортной развязки на пересечении с железной дорогой, участки улицы Авиамоторная, проведены другие работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в проектах других ТПУ также находили не имеющие к транспортной инфраструктуре объекты. Например, в Раменках в неутверждённом пока документе жители нашли сразу три высотки.

Как пояснил на встрече с жителями префект Западного административного округа столицы, такая ситуация происходит из-за отношений города с инвесторами и связана с компенсациями затрат.

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