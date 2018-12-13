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В мэрии Москвы не видят проблемы с кофе в метро

Общество

Проблем с кофе в метро нет, сообщили 13 декабря в информационном центре Транспортного комплекса Москвы

Москва, 13 декабря 2018, 11:37 — REGNUM  Проблем с кофе в метро нет, сообщили 13 декабря в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

«Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому положительное. Никаких серьёзных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», — написали в микроблоге «Московский транспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе.

«Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется».

Читайте ранее в этом сюжете: Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве

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