Неделя для Нижегородской области отозвалась эхом министерского скандала, когда замминистра здравоохранения Ольга Ермилова «ответила» за нежелание общаться с посетителями своим постом. Губернатор Глеб Никитин официально прокомментировал скандал, заявив о недопустимости повторения событий, а также добавил, что «все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации» и эти «инциденты больше не должны повториться».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

А тем временем столица региона может прирасти ещё одной деревней. Вопрос присоединения Афонино был поднят после личного приёма у губернатора, на котором жители населённого пункта рассказали о проблемах с медпомощью и муниципальным транспортом. Глава региона заявил, что «расширение агломерации вполне логично» и пообещал провести «проработку вопроса». Вот только жители региона вспомнили, что вопрос вливания Афонино в Нижний Новгород уже поднимается не первый год, а воз и ныне там. Правда, добавляют, что новый нижегородский губернатор «еще не присоединял». Звучат и вопросы о том, а хотят ли сами афонинцы «стать «городскими»», ведь «сразу все тарифы поднимут».

Депутат Заксобрания, председатель нижегородского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев, проходящий фигурантом по делу о мошенничестве с депутатским мандатом, будучи под домашним арестом, женился. Для этого потребовалось разрешение суда. Об этом стало известно во время начавшихся по делу судебных слушаний, тогда же выяснилось, что второму обвиняемому защита потерпевшего просит ужесточить меру пресечения — с подписки о невыезде на СИЗО или домашний арест. Защитник заявил, что обвиняемый «оказывает давление на свидетелей». Суд доводы не принял и меру пресечения менять не стал.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Муниципальные рокировки продолжаются в регионе. Многострадальная и печально известная после дела братьев-депутатов Глушковых Балахна обрела постоянного главу. Им был утверждён Алексей Левкович, который с августа 2018 года работал в статусе исполняющего обязанности. В Дальнеконстантиновском районе также скоро предстоят «выборы». Здесь кресло главы администрации освободилось после назначения Николая Денисова министром сельского хозяйства. Известно, что новым главой муниципалитета может стать Александр Чуевский, также находящийся на сегодня в статусе исполняющего обязанности. Эксперты отмечают, что «он занимался строительством и ЖКХ, то есть тенденция назначать в районы хозяйственников продолжается». На Бору кипят страсти: «Кто же займёт место Александра Киселева?» Среди претендентов нынешний глава Нижегородского района областной столицы Алексей Мочкаев. Нижегородские эксперты отмечают, что отставка Киселева «якобы вопрос этот решённый, хотя он мог бы сидеть в должности до 2020 года».

Главной экономической темой недели стало утверждение в первом чтении бюджета на 2019 год. Проект бюджета сформирован бездефицитным, также бездефицитным будет бюджет на 2020 год, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей. На 2019 год параметры будут 153,4 млрд рублей, из которых 17,4 млрд рублей — безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. К проекту главного финансового документа поступило более 60 замечаний и предложений, а второе чтение он пройдёт 20 декабря. По словам министра финансов региона Ольги Сулимы, «Нижний Новгород впервые получит в виде межбюджетного трансферта нецелевую финансовую помощь в 1,2 млрд рублей».

Предварительные итоги работы за десять месяцев 2018 года подвели в УФНС по Нижегородской области, отметив, что жители региона выплатили лишь половину из начисленных им налогов, а именно 3,4 млрд рублей. На совещании прозвучало, что бизнесу играть по серым схемам «в догонялки с государством» будет дорого и бессмысленно, а глава ведомства Виктор Большаков добавил, что «общество должно понимать, что если ты получил доход, то должен отдать 13% любимому нижегородскому краю».

С «Почтой России» регион подписал соглашение о сотрудничестве, ФГУП планирует построить в регионе логистический хаб. Подготовительные мероприятия по созданию хаба будут осуществлены в 2019 году, а сам терминал заработает к 2020 году.

Продолжается скандал вокруг конкурса на поставку питания для 143 нижегородских школ. УФАС по области потребовало у администрации аннулировать результаты тендера, в котором победило муниципальное предприятие, имеющее множество претензий, усмотрев «в действиях заказчика, уполномоченного органа нарушение статьи 15 Закона о контрактной системе». Предписание должно быть исполнено до 7 декабря 2018 года. Мэрия не согласна с решением и планирует обжаловать его. Успеет ли в срок, или же начало 2019 года школьники встретят голодными? Известно, что в декабре их накормят победитель тендера муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» и торговый дом «Народный».

В голосовании на имя для нижегородского аэропорта победил лётчик Валерий Чкалов. За него свои голоса отдали 53% участников. Вот только горожане, обсуждая итоги голосования, назвали их «полной профанацией» и привели примеры, как «накручивали голоса» за свой вариант.

Новый терминал нижегородского аэропорта «Стригино»

Лихие 90-е пришли в Нижний Новгород. Коллекторское агентство, пытаясь выбить долги матери с дочерей, угрожают их малолетним детям. При этом они ни поручителями женщины не выступали, ни с матерью долгое время не общаются. О беде двух горожанок стало известно из сюжета местного телеканала. Одной из матерей прислали фотографию сына с вопросом: «А что если он сдохнет?», а второй позвонили и попросили не обижаться, если один из её детей вдруг пропадёт или повторится ульяновская трагедия, где кинутая коллектором зажигательная смесь попала в детскую кроватку. Следователи после выхода сюжета возбудили уголовное дело. .

Дикая история произошла в нижегородской Выксе — школьники насмерть забили пенсионера, но до полиции убийц нашёл 18-летний местный житель и провёл самосуд, записав его на видео.

Нижний Новгород может прирасти деревней?

Деревня Афонино может войти в состав Нижнего Новгорода. Глеб Никитин заявил, что поручит проработать данный вопрос.

«Необходимо тщательно проработать этот вопрос с участием администрации Нижнего Новгорода и Кстовского района. Жители должны понимать, что включение посёлка в состав города не позволит одномоментно решить социальные проблемы. Работа по их решению должна вестись вне зависимости от административной принадлежности. При этом мы понимаем, что расширение агломерации вполне логично, поэтому обязательно проведём проработку вопроса», — заявил Никитин.

Данный вопрос был поднят после личного приёма у губернатора, куда с жалобами пришли афонинцы. Среди озвученных проблем — проблемы транспортного и медицинского обеспечения.

Интересная дискуссия развернулась при обсуждении инициативы о прирастании столицы региона деревней. Даже вспомнили о том, что этот вопрос чуть ли не ежегодно поднимается, разве что новый губернатор его не решал.

«Каждый год, по-моему, присоединяют и присоединяют…», «И плату за ЖКХ, как в Нижнем. Нет уж!», «А жители Афонино хотят стать «городскими»? Им-то это нафига? Сразу все тарифы поднимут», «Присоединение к НН приведет только к росту тарифов», — делятся мнением нижегородцы.

Эхо скандала

Скандал с замминистра здравоохранения Нижегородской области Ольгой Ермиловой, которая вместо того, чтобы принять посетителей, спряталась от них в кабинете, имел продолжение.

Напомним, женщинам-предпринимательницам, пришедшим обсудить проблемы выделения квот, пришлось пообщаться с полицией и психиатрической службой, вызванными на место. Правда, ни в отдел, ни на скорой их забирать не стали, посчитав, что для этого нет оснований. По итогам этой ситуации в отношении Ермиловой по поручению губернатора была организована служебная проверка, закончившаяся отставкой чиновницы.

422737 Отставка

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На одном из совещаний Глеб Никитин напомнил подчинённым эту историю и заявил о недопустимости повторения событий.

«Полагаю, все в курсе событий, произошедших в нашем минздраве и получивших широкую огласку. Я говорю о попытке посетителей попасть на встречу с замминистра. Обращаю внимание на то, что какие бы отношения ни были с конкретными гражданами и организациями, мы не имеем права избегать разговора. Подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо. Все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации. Такие инциденты больше не должны повториться», — заявил он.

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Кадровый вопрос

Формирование команд продолжается в Нижегородской области как на региональном уровне, так и на муниципальном.

Так, новым главой аппарата правительства, министром областного правительства «без портфеля» стал Игорь Зотов, который ранее возглавлял представительство правительства Нижегородской области в Москве. Родился Зотов также в Москве, до госслужбы работал в структурах «Ростеха» — начальником управления, директором по реализации государственных программ АО «Станкопром» (2013−2016 годы) и советником директора фонда развития промышленности при Минпромторге России.

А в Нижнем Новгороде на прошлой неделе определились с претендентами в заместители мэра по образованию, культуре и спорту. Из восемнадцати претендентов осталось лишь восемь. В их числе — Любовь Сачкова, Роман Беагон (ведущий, претендовал ранее на пост министра культуры области, но не прошёл), Наталья Ильина, Андрей Казаков, Светлана Кирьякова, Сергей Смирнов, Андрей Колганов и Дина Михайленко. Подробности о кандидатах не сообщались.

Тем временем в многострадальной Балахне, чья репутация до сих пор не восстановилась после дела братьев-депутатов Глушковых, определились с главой администрации. Депутаты утвердили в этой должности Алексея Левковича, который с августа 2018 года работал в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, что 1 ноября был объявлен конкурс на замещение должности главы МСУ Балахнинского района. Комиссия по итогам конкурса предложила на рассмотрение депутатов две кандидатуры: и. о. главы МСУ Балахнинского района Алексея Левковича и начальника управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации района Сергея Лиходедова.

Кадры

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В Дальнеконстантиновском районе также скоро предстоят «выборы», но в этом муниципалитете кресло стало вакантным не в связи со скандалами. Ранее главу администрация Николая Денисова назначили областным министром сельского хозяйства.

«В Дальнеконстантиновском районе главой МСУ был Николай Денисов, но совсем недавно он стал министром сельского хозяйства области. Исполняющим обязанности главы стал его заместитель Александр Чуевский — он и должен стать новым мэром. Чуевский местный, молодой (45 лет). Важно, что он занимался строительством и ЖКХ, то есть тенденция назначать в районы хозяйственников продолжается», — пишет на своей странице политобозреватель Андрей Вовк.

Страсти кипят и в городе Бор, здесь жителей волнует вопрос: «Кто же займёт место Александра Киселева?» Среди претендентов — нынешний глава Нижегородского района областной столицы Алексей Мочкаев.

«На Бору уже вовсю обсуждают, что вот-вот глава администрации Александр Киселев сложит полномочия. Якобы вопрос этот решенный, хотя он мог бы сидеть до 2020 года. Возглавить Бор может бывший заместитель Киселева Алексей Мочкаев, который с января возглавляет Нижегородский район областной столицы. Мочкаев в принципе всегда рассматривался на замену Киселеву, но как-то попал в Нижний. Понабрался опыта, даже рассматривался на пост министра сельского хозяйства. Его назначение будет вполне в тенденции», — отмечает Вовк.

Марш Мендельсона под арестом

В деле председателя нижегородского отделения партии «Справедливая Россия», депутата Заксобрания Александра Бочкарева, проходящего фигурантом по статье о мошенничестве с депутатскими мандатами, — два события.

Во-первых, находясь под домашним арестом, он женился — на женщине, с которой долгое время ранее жил в гражданском браке. Свадьба прошла с санкции суда. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что супруга депутата с 2016 года является генеральным директором ООО «Компания «Саюс», соучредителем которого выступает мать обвиняемого.

Во-вторых, защита потерпевшего потребовала ужесточить санкции ко второму обвиняемому — политтехнологу Сергею Воронову, например, заменив на арест или домашний арест. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Мы полагаем, что Воронов оказывает давление на свидетелей. Он дает разного рода интервью средствам массовой информации, формируя общественное мнение. На свободе именно он ведет переговоры со свидетелями, подтверждая версию стороны защиты о непричастности их к совершению данного преступления. Появление в прессе протоколов допроса — так называемые вбросы — это же все его рук дело», — цитирует защитника издание NN.ru.

Сам Воронов опровергает эти обвинения. Суд встал на сторону политтехнолога и ходатайство защитника отклонил.

Напомним, Александру Бочкареву по вменяемой статье грозит до десяти лет лишения свободы, дело уже передано в суд, оно было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие считает, что народный избранник и его сообщник ввели в заблуждение своего коллегу по партии и «под угрозой исключения из партии, потребовали от него 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе Нижнего Новгорода». Претендент в думу не попал, а в отношении депутата началось расследование. Вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали, в отношении Александра Бочкарева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Бюджет и инвестиции

Главным событием сферы экономики Нижегородской области на прошлой неделе стало принятие в первом чтении проекта бюджета на 2019 год, который, как и бюджет 2020 года, запланирован бездефицитным, а вот на 2021 год авторы уже даже предусмотрели профицит на 1,5 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2019 год составят 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней — 17,4 млрд рублей. На 2020 год доходы областного бюджета составляют 156,3 млрд рублей, на 2021 год — 161,4 млрд рублей.

«Впервые с момента существования фонда медицинского страхования заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению. Предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, и мы совершенно точно можем гордиться Нижегородской областью — регион занимает второе место по объему привлекаемых средств после Московской области», — отметил Глеб Никитин.

Министр финансов региона Ольга Сулима добавила, что муниципалитетам будет выделено 12,3 млрд рублей нецелевых дотаций на сбалансированность и выравнивание бюджета — на 51% больше, чем в бюджете текущего года.

«Так, Нижний Новгород впервые получит в виде межбюджетного трансферта нецелевую финансовую помощь в 1,2 млрд. рублей», — добавила она.

Дотации

К проекту основного финансового документа поступило свыше 60 замечаний и предложений, а второе чтение он пройдёт 20 декабря.

А в УФНС по Нижегородской области тем временем подвели предварительные итоги работы за десять месяцев 2018 года и остались не особо довольны результатами. Нижегородцы оплатили лишь половину из начисленных им налогов — 3−4 млрд рублей. Среди приоритетов ведомства на 2019 год стоит «конструктивное взаимодействие» с налогоплательщиками по НДФЛ.

«Налоговики заверили, что играть бизнесу по серым схемам в «догонялки с государством» будет дорого и бессмысленно», — пишет газета «Коммерсантъ».

В консолидированный бюджет области за десять месяцев поступило 151,4 млрд рублей различных налогов — на 12,8% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

«Связано это с тем, что налогоплательщики понимают, что бесконечно играть в игры с государством неэффективно, а в длительной перспективе — дорого и бессмысленно», — цитирует главу ведомства Виктора Большакова издание.

Большаков также отметил, что «общество должно понимать, что если ты получил доход, то должен отдать 13% любимому нижегородскому краю» и «если у налогоплательщика при миллиардных доходах налоговая нагрузка ниже средней по отрасли, то ждите нас в гости уже с понедельника», так как «догонялки с бизнесом должны прекратиться», нужно конструктивное взаимодействие.

В сфере инвестиций также произошло важное событие — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Вместе с «Почтой России» мы намерены апробировать проект по внедрению безналичной формы расчетов за оказанные социальные услуги на дому — с терминала, который будет находиться у сотрудника «Почты России». С 1 октября такой проект реализуется в Арзамасе, мы планируем распространить его по всей области. Важно, что руководство «Почты России» еще раз подтвердило — почтовые отделения в малонаселенных муниципалитетах области закрываться не будут. Планируется повышать их эффективность за счет диверсификации услуг», — отметил глава региона.

Помимо этого, «Почта России» планирует создать в области логистический хаб. Подготовительные мероприятия начнутся в 2019 году, а сам терминал заработает к 2020 году. Планируемый объём инвестиций — 2−3 млрд рублей.

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Школьные столовые до скандала довели

История с конкурсом по организации питания 143 школ Нижнего Новгорода после определения победителя — муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» и торгового дома «Народный» — получила своё неожиданное продолжение. УФАС по области усмотрел в действиях мэрии нарушение статьи 15 Закона о контрактной системе и до 7 декабря предписал аннулировать итоги.

«Вопрос, кто будет кормить школьников и детсадовцев в Нижнем Новгороде, остаётся открытым. Напомню, что ранее все поздравили с победой в конкурсе по организации школьного питания «Единый центр муниципального заказа», тот, что тамбовской колбасы для них закупил, — пишет депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях. — Но в региональном ФАСе, уже после проведения конкурса усмотрели, говоря спортивным языком, «употребление допинга». И результаты конкурса решили отменить. Играть по-честному не хотят, придётся снова проводить конкурс. Нарушитель отделается штрафом, но этих мер мало. Тут надо, как на Олимпиаде, внести в чёрный список таких конкурсантов, чтобы другим неповадно было».

Cenya Glova Детская столовая

Мэрия исполнять предписание не планирует, а в планах — обжалование претензий УФАС.

«Подготовка документов по постановлению №1848 велась при активной консультационной поддержке регионального УФАС. Кроме того, пакет документов по конкурсным процедурам был отправлен для правовой и антикоррупционной оценки в городскую прокуратуру. Все замечания обоих органов были учтены. Вызывает удивление тот факт, что оценка регионального и федерального ФАС не совпадает», — говорилось в официальном сообщении администрации.

В свою очередь глава антимонопольного ведомства Михаил Теодорович отметил, что правовая позиция нижегородского УФАС содержится в ранее выданных предупреждениях, возбуждённом административном деле, направленном письме на имя главы администрации.

«Если это можно назвать консультационной поддержкой, значит, у этого понятия есть смыслы, нам неведомые. Мы полагаем, что переписка, основанная на наших регламентах, положениях, полномочиях, — это механизм, который обеспечивает исполнение нами наших полномочий. В итоге городская администрация разработала документ, к которому у территориального антимонопольного органа возникло много замечаний. Мы выдавали городу «карту минных полей», говорили, что те или иные положения не соответствуют действиям законодательства», — отметил он.

Напомним, ёмкость рынка школьного питания Нижнего Новгорода — около 2 млрд рублей.

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И всё-таки Чкалов!

Аэропорт «Стригино» Нижегородской области, участвовавший в проекте «Великие имена России», получит имя лётчика Валерия Чкалова. За него отдали больше всего голосов.

К моменту окончания голосования на сайте проекта за нижегородский аэропорт «Стригино» проголосовали 126 935 человека. 52% голосов (66 412) отдано за Валерия Чкалова, 31% (40 547) — за Максима Горького, 15% (19 976) — за Козьму Минина.

«Валерий Чкалов — легендарный советский лётчик-испытатель, герой Советского Союза. Родился в селе Василёво (сейчас г. Чкаловск) Нижегородской области. Во время учебы в заведениях ВВС освоил технику пилотирования на нескольких десятках типов самолётов и получил квалификацию летчика-истребителя. Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Полет проводился в условиях очень плохой видимости и обледенения. До этого в 1936 году совершил 56-часовой перелет из Москвы на Дальний Восток протяженностью 8504 км. Погиб во время испытательного полета», — напомнили горожанам на сайте проекта биографию победителя, в честь которого будет назван аэропорт.

На фоне подведения итогов голосования в соцсетях происходит активная дискуссия на тему, а надо ли вообще было давать новое имя и насколько голосование было честным.

«Фигня это голосование. Я, не выходя из дома («Одноклассники», «ВКонтакте», сайт, «горячая линия», общественная палата с двух своих сим-карт и городского), сделал восемь голосов лично. Потом я вышел из дома и поехал к волонтерам. И там: еще… еще… еще. Зачем вы это делаете… Я горьковчанин… АААА… еще… еще. Начиркал штук 25−30 этих «анкет». Я остановился, чтобы не подставлять волонтеров. Слишком явно было видно, что одним почерком. Профанация полная», «Идея была не выбрать имя, а отвлечь народ от важных проблем», «Чтобы собака не лаяла, она должна быть занята — ей надо дать кость. Информационную…», «Чем плохо было «Стригино»? Вполне нормальное историческое название от названия места, благозвучное. Ведь под это дело и деньги придётся выделять, наверное, уже выделили, начиная с обсуждения, а потом и вывески надо будет менять, все бумажки перепечатывать, электронные документы и прочее», «Голосование — по сути, выбор без выбора, уверена, что вариант «оставить прежнее название» — был бы в большинстве», — делятся мнением нижегородцы.

Коллекторы с угрозами

Жительницы Нижнего Новгорода стали жертвами угроз коллекторов, причем долгов у них нет, а претензии агентство предъявило за долги их матери, с которой они долгие годы не общались. Но коллекторы не просто требуют вернуть 47 тыс. рублей — долг с процентами, накапавшими по займу, взятому в микрофинансовой организации, — они угрожают смертью маленьких детей.

Резонансная история получила огласку после сюжета на местном телеканале, в передаче которого горожанки сами рассказали о своей беде.

«Они нашли меня в социальных сетях, нашли фото моих детей и написали: «А если он сдохнет?» — рассказала одна из сестёр в программе «Кстати», добавив, что её сестре позвонили и попросили не обижаться, если один из детей вдруг пропадёт или повторится ульяновская трагедия, где кинутая коллектором зажигательная смесь попала в детскую кроватку.

Коллектор

У женщин по двое маленьких детей, страх за них заставил сначала пойти в полицию, где не помогли, а потом уже на телевидение. Только после сюжета началась доследственная проверка, закончившая возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Прокуратурой области взят на контроль ход расследования этого уголовного дела.

«Предварительным расследованием установлено, что жительнице областного центра на сотовый телефон от работника коллекторского агентства 24 ноября т. г. поступали звонки и СМС-сообщения с угрозами применения насилия к ней и ее детям, при этом он требовал в счет оплаты долга ее матери передачи денежных средств в размере 25 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия», — уточняется в сообщении областной прокуратуры.

Горожане окрестили действия коллекторов возвратом в лихие 90-е и рассказали случаи из своей жизни.

«У нас всё ещё 90-е», «Случай из практики. Звонят коллекторы должнику. Мы, говорят, сейчас в твоем дворе соседские машины гвоздем расцарапаем и записки оставим, что это по твоему долгу», «Мне тоже звонили и угрожали, правда, не смертью, но нервы потрепали достаточно. Звонили на городской телефон, долг не мой», — пишут жители региона.

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Напомним, в этом году история, связанная с угрозами от коллекторов, произошла и в Казани. Жертвой также стал беззащитный горожанин — 91-летний ветеран Великой Отечественной войны. Его угрозами пытались заставить оплатить долги за ЖКХ, которые в агентство передала управляющая компания. В адрес инвалида I группы Юрий Величко звучали угрозы «покрошить», применить паяльник.

После того как о ситуации стало широко известно, была начата доследственная проверка действий коллекторов, глава района получил выговор, а директор управляющей компании был уволен. Задолженность ветерана выплатила мэрия.

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Убийство в Выксе

Дикая история произошла в городе Выкса еще в конце октября, но о ней стало известно лишь на прошлой неделе. 14-летние школьники насмерть забили 59-летнего пенсионера, но раньше полиции малолетних преступников нашёл знакомый убитого, который устроил самосуд в виде принуждения к противоправным действиям и записал это на видео. По событиям в Выксе возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Следствие отмечает, что в конце октября двое школьников украли из строящегося здания радиаторы, которые складировали в квартире погибшего. На следующий день они не обнаружили похищенного и «жестоко избили хозяина помещения, заподозрив его в воровстве». Мужчина скончался в больнице. По этому происшествию следователями Выксунского отдела следственного управления СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В видеоблоге местного телеканала передачи «Кстати» рассказывают несколько иные подробности этого дела:

«Жуткое преступление с еще более кошмарными последствиями произошло в Выксе. Начало этого кошмара таково: подростки четырнадцати лет насмерть забили пожилого человека и сожгли его. Это некий дядя Вова, который работал дворником в общежитии, жил прямо в дворницкой, подрабатывал тем, что сдавал цветмет. И вот — то ли по ошибке, то ли специально он сдал цветмет, который припрятали подростки. Подростковая банда, которая уже год хозяйничала в этом общежитии, решила отомстить».

Убийство

Малолетних преступников первыми нашла не полиция, а 18-летний знакомый пенсионера, который устроил самосуд — «вынудил совершить их противоправные деяния», есть сведения, что действия были сексуального характера. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Он заключён под стражу.

Оба несовершеннолетних также задержаны, вину в совершенном преступлении они признали.

Следователи также уточнили, что оба подростка состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а также «ранее неоднократно совершали общественно опасные деяния, от ответственности за совершение которых освобождались в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной и административной ответственности».

"Полученные следствием данные свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами ИДН ОМВД России по городу Выкса своих обязанностей по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними. Они не приняли необходимых мер к осуществлению контроля за находящимися на профилактическом учете подростками, несмотря на то, что располагали достоверной информацией о склонности несовершеннолетних к совершению правонарушений и преступлений, что при попустительстве должностных лиц инспекции по делам несовершеннолетних позволило им совершить особо тяжкое преступление, повлекшее смерть человека», — отмечается в сообщении СУ СК РФ по региону и уточняется, что «при надлежащей работе сотрудников полиции по своевременному задержанию несовершеннолетних удалось бы предотвратить совершение преступления в отношении них».

В итоге руководителям ОМВД России по городу Выкса, отвечающим за ведомственный контроль за работой подчиненных сотрудников по профилактике преступлений несовершеннолетних, внесено представление.

Расследование уголовных дел поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета.