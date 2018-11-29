«Глушковская» зачистка в Балахне: у района – новый глава

Балахна, Нижегородская область, , 04:57 — REGNUM В многострадальной Балахне, получившей печальную известность после возбуждения уголовного дела в отношении братьев-депутатов Глушковых, определились с новым главой. На внеочередном заседании Земского собрания был утверждён Алексей Левкович, который с августа 2018 года работал в статусе исполняющего обязанности. Официально в должность он вступает с 29 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, уголовное дело в отношении теперь уже бывшего областного депутата Александра Глушкова было возбуждено по событиям, происходившим в период, когда он возглавлял Балахнинский район. Второй фигурант — его брат Владимир является депутатом балахнинского Земского собрания. Следствие считает, что, используя поддельные документы, группа лиц, куда входили и братья, смошенничала при реконструкции автостанции в Балахне. Вместо автостанции на участке появился торговый центр. Ущерб бюджету, по разным данным, составил от 27 до 100 млн рублей. В начале августа оба брата были задержаны в Грузии, так как судом им была назначена мера пресечения в виде ареста. Сейчас они ждут экстрадиции в Россию.

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После Александра Глушкова, избранного в 2017 году депутатом Заксобрания региона, Балахну принял Павел Коженков. В августе 2018 года последнему на смену пришёл активный участник Общероссийского народного фронта Алексей Левкович, которого местная районная элита приняла далеко не сразу. В начале ноября 2018 года Левковича по представлению городского прокурора попытались отстранить от должности якобы в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции. Прокурор усмотрел в том, что дочь главы работает судебным приставом, нарушение. Но спустя неделю областная прокурора данное представление отменила, восстановив Левковича в должности.

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28 ноября 2018 года прошло внеочередное заседание Земского совета, в повестке которого был единственный вопрос — об избрании главы местного самоуправления Балахнинского муниципального района.

«Вы должны сделать правильный выбор при голосовании. Это будет началом большой и сложной работы по развитию района и вывода его из кризисной ситуации», — отметил присутствовавший на сессии и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Оппонентом Левковича в борьбе за кресло был начальник управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации района Сергей Лиходедов, также принявший участие в конкурсе.

В итоге депутаты, присутствовавшие на заседании, единогласно выбрали Алексея Левковича главой района сроком на пять лет. Официально к обязанностям он приступает с 29 ноября 2018 года.

«Следующий этап «глушковской» зачистки в Балахне — избрание депутата Заксобрания в одномандатном округе № 21. Судя по избранию вместо Олега Сорокина газовца Артёма Баранова, на глушковский округ «Единая Россия» тоже выдумает что-то нестандартное, — пишет нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, комментируя изменения в Балахне. — Это может быть общественник (типа Игоря Рузанкина или кого-то из экологов), может быть представитель молодёжи (условные Татьяна Скоробогатова, Кирилл Карташев). А может, округ и вовсе отдадут КПРФ или ЛДПР — это тоже будет красивый политический ход».