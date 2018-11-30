Как бизнесмены «делили» нижегородских школьников: интрига тендера

Нижний Новгород, , 07:05 — REGNUM Итоги конкурса на организацию питания в 143 школах Нижнего Новгорода могут быть пересмотрены. Соответствующее требование выдвинула антимонопольная служба к администрации Нижнего Новгорода в своём предписании. Аннулировать результаты тендера и разместить соответствующие сведения мэрия должна до 7 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после вмешательства прокуратуры, потребовавшей в вопросе организации питания школьников перейти к конкурентным процедурам, был объявлен конкурс. На него было выставлено право оказания услуги в 143 общеобразовательных школах Нижнего Новгорода. По условиям контракта, победитель должен провести модернизацию оборудования, выполнить текущий ремонт пищеблока, а также согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией.

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Ранее нижегородских школьников кормило муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). Оно же было признано победителем и по результатам этого конкурса, несмотря на то, что ранее к нему были многочисленные претензии, а следователи возбуждали уголовное дело по фактам подписания договоров субподряда в обход конкурсной процедуры.

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После завершения торгов в ФАС РФ была подана жалоба на нижегородский тендер. До 23 ноября антимонопольная служба приостановила определение поставщика при проведении открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода в части заключения контракта заказчиком.

В конце ноября комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок провела проверку по жалобе ООО «Грин Рум» и нашла подтверждение нарушений, обнаружив «в действиях заказчика, уполномоченного органа нарушение статьи 15 Закона о контрактной системе». По итогам было выдано предписание, которое должно быть исполнено до 7 декабря 2018 года. Результаты должны быть аннулированы, а на сайте мэрии размещено соответствующее сообщение.

«В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя): на участие в конкурсе подано четыре заявки; победителем конкурса признано муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа». Согласно доводу заявителя, заказчиком неправомерно осуществлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе», — отмечается в решении по делу с уточнением, что действия и заказчика, и уполномоченного органа «содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Итоги открытого конкурса подвели 16 ноября 2018 года, протоколы были опубликованы на сайте администрации, а не на сайте госзакупок. Участие в торгах помимо муниципального предприятия приняли нижегородское ООО «Торговый дом «Народный», индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода Лев Малов и ульяновское ООО «Торговый дом СПП».

По заявке ТД «Народный» комиссия заявила, что она «не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, а именно — наличие в документе, подтверждающем суммарное количество человек, обучающихся в образовательных организациях по всем договорам ежегодно, информации о количество обучающихся менее 70 000 человек». Также была признана не соответствующей требованиям документации и заявка ульяновской компании. Претензии у комиссии возникли к справке о подтверждении суммарного количества учащихся, которые ранее кормила компания — «указана недостоверная информация в отношении количества обучающихся в образовательных организациях (в том числе указано количество обучающихся дошкольного возраста)».