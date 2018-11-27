В Нижегородской области «Почта России» создаст логистический хаб

Нижний Новгород, , 19:46 — REGNUM «Почта России» планирует создать логистический хаб в Нижегородской области. Соответствующее решение было принято по итогам встречи губернатора региона Глеба Никитина и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Подготовительные мероприятия по созданию хаба намечено завершить в 2019 году.

«Планируется, что сам терминал заработает к 2020 году» — уточнил губернатор.

По мнению Подгузова, создание логистического хаба в таком крупном регионе — «необходимость времени».

«Логистический хаб сможет обслуживать как население, так и бизнес Нижегородской области и ближайших к ней регионов… Уже в ближайшее время мы совместно начнем подбор площадки», — заверил Подгузов и добавил, что объем инвестиций в проект составит около 2−3 млрд рублей.

В состав Нижегородского филиала «ПочтыРоссии» входят 963 стационарных отделения почтовой связи, 3 передвижных отделения, 1 мобильное отделение связи и 76 пунктов почтовой связи. Сотрудниками филиала являются 8 629 человек, в том числе 2 885 почтальонов и 1515 операторов почтовой связи. Ежегодно Нижегородское УФПС принимает около 65 млн писем и счетов и обрабатывает порядка 2,8 млн посылок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно в соседнем регионе — Татарии — филиал ФГУП «Почта России» был оштрафован на 40 тыс. рублей.

Инициаторами судебного разбирательства с почтовой службой стали пять жителей республики, которые пожаловались на сроки доставки отправлений — задержки составили от одного до 31 дня.

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ после жалоб провело проверку и потребовало привлечь к административной ответственности ФГУП «Почта России». В ведомстве пришли к выводу, что предприятие допустило по всем этим случаям нарушение сроков пересылки почтовых отправлений.

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