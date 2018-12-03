К сожалению, спустя несколько дней после поездки министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Красноярск можно сделать вывод, что его визит оптимизма жителям региона, страдающего от экологических проблем, не прибавил. А предложение Кобылкина «подсветить» трубы красноярских заводов и вовсе вызвало у горожан недоумение и заставило их задуматься о том, действительно ли власти занимаются решением экологических проблем сибирского города-миллионника или только говорят об этом.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задохнуться можно

«Оздоровление» экологии

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прибыл с рабочим визитом в Красноярск 23 ноября. В этот же день в столицу края приехал полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Кобылкин и Меняйло в Красноярске проинспектировали работу крупных промышленных предприятий, влияющих на экологическую ситуацию. Также министр провёл совещание по вопросам экологии.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, подводя итоги рабочей поездки, Дмитрий Кобылкин «дал хорошую оценку действиям руководства края, направленным на улучшение экологической ситуации в регионе». Он также заявил, что поручения президента РФ Владимира Путина по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в Красноярске будут выполнены.

Читайте также: Путин поручил бороться с «чёрным небом» Красноярска

А ещё федеральный министр «сделал реверанс» в сторону красноярского губернатора Александра Усса:

«Накопленные экологические проблемы очень сильно беспокоят людей, и региональную власть, и полномочного представителя президента, и главу государства. Эту проблему никто не пытается замолчать и приукрасить. Мне понятно, что губернатор Красноярского края сегодня абсолютно держит ситуацию под контролем. Он настроен на то, чтобы как можно быстрее её решить».

По словам Дмитрия Кобылкина, бизнес — это «лишь определённый процент загрязнения, ещё нужно решать проблему пробок на дорогах, строить развязки, нужно переселение из ветхого и аварийного жилья, переход на более экологичное топливо».

Government.ru Дмитрий Кобылкин

Читайте также: Красноярский край получит 0,5 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

«Люди должны услышать власть и сделать определённые изменения в своём образе жизни. Это очень важно. И тогда мы справимся с проблемами. И выполним поручения президента», — резюмировал министр.

Сибирский полпред Сергей Меняйло, в свою очередь, заявил, что Красноярский край по поручению президента РФ подготовил план оздоровления экологии.

«Мы его пересматриваем, актуализируем некоторые мероприятия, уточняем и подводим под них финансирование. Его реализация потребует не один день и не один год. Но мероприятия, которые мы сегодня оговаривали — экологические программы крупных предприятий, комплексное развитие застроенных территорий, переселение из аварийного жилья, — все они дадут очень хороший эффект», — убеждён Меняйло.

Губернатор края Александр Усс отметил, что «значимые усилия по оздоровлению экологии в Красноярске начались чуть больше года назад»:

«Сегодня мы имеем пять-семь процентов снижения выбросов от общего валового объёма. Это очень хороший результат. Но это были задействованы резервы первого порядка».

А вот дальше снижать долю выбросов будет сложнее и дороже, заявил губернатор.

«Поэтому здесь необходимо и серьёзное финансирование, и более активная работа наших крупных компаний. Кроме этого, начата программа закрытия неэффективных котельных. В ближайшее время их будет закрыто более тридцати», — сообщил Усс.

Sobranie.info Александр Усс

«Теперь задышим!»

Всё вышеизложенное — официальная информация красноярских властей. Однако внимание горожан привлекли вовсе не эти оптимистичные прогнозы, а высказывание федерального министра о трубах красноярских заводов.

Кобылкин сравнил Красноярск с «красиво накрашенной» Москвой и напомнил, что столица края в марте 2019 года примет зимнюю Универсиаду. Но гостям города «бросаются в глаза» трубы крупных предприятий.

«У вас огромное количество труб, которые торчат, кидаются в глаза и напоминают, что не трубы над частным сектором наносят вред, а большие трубы. Подумайте украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация, чтобы добавить какой-то эффект дополнительный», — цитирует министра экологии РФ «7 канал Красноярск».

И губернатор Усс пообещал до конца года доложить, какие трубы в Красноярске подсветят.

Это предложение вызвало волну обсуждений в красноярских пабликах в соцсетях.

«Вот! Теперь заживем, теперь задышим! Нашли решение проблемы «чёрного неба» в Красноярске!» — так на предложение министра «по трубам» отреагировал паблик «За чистое небо — Красноярск».

pualv Завод. Ночная подсветка

Раскритиковал предложение Кобылкина и известный красноярский эколог, директор Красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

«Моя главная претензия заключается в том, что разработка комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Красноярске проводится кулуарно, без широкого общественного обсуждения, с привлечением чиновников и представителей самих предприятий-загрязнителей, а не независимых экспертов и экологов. Визит нового министра экологии России в Красноярск лишь продолжил эту печальную тенденцию. Вы задыхаетесь в своей квартире, в своем районе, в своём городе, а вместо реального обсуждения конкретного плана действий по оздоровлению ситуации слышите от федерального министра, что неплохо было бы повесить красочную иллюминацию на дымовые трубы, создающие «чёрное небо» Красноярска. Извините, но это киберпанк, а не забота об экологии города. Не надо превращать Красноярск в место, где красиво умирают, со столичной подсветкой на трубах, — Красноярск достоин того, чтобы быть городом для жизни, пусть и без ослепительной московской иллюминации», — сказал Александр Колотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению председателя общественного экологического движения «Чистый край» Евгения Ходоса, с момента визита в Красноярск Владимира Путина (февраль 2018 года, глава государства провёл в Красноярске совещание по экологической тематике — прим. ИА REGNUM ) экологическая ситуация в городе-миллионнике кардинально не поменялась, несмотря на заверения местных властей о проводимой в этом направлении работе.

Kremlin.ru Путин на совещании по экологической ситуации в Красноярском крае

Читайте также: Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал

«Существенных изменений не произошло. Финансово-промышленные группы хотят минимизировать расходы на экологию, поэтому мы видим, как федеральным чиновникам показывают результаты работы десятилетней давности и слышим разговоры о «подсветке труб». Текущая ситуация неминуемо закончится очередным взрывом народного возмущения», — считает Евгений Ходос.

Стоит напомнить, что Евгений Ходос является одним из организаторов митингов «За чистое небо» в Красноярске. По словам экологического активиста, проводить новый митинг целесообразно в марте — апреле.

Читайте также: В задыхающемся Красноярске готовится новый митинг «За чистое небо»

Город «чёрного неба»

Не секрет, что жители Красноярска называют столицу края городом «чёрного неба». В 2017 году город прожил в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. В такие периоды неблагоприятных метеоусловий горожане жалуются на густой едкий смог, от которого трудно дышать. Паблики «ВКонтакте» распространяют пугающие фотографии смога и пишут о запахе химии и гари.

«Густой», «непроницаемый», «пугающий», «жуткий», «зловонный» — всё это о красноярском смоге. Экологи сходятся во мнении, что сильнее всего на экологическую обстановку в Красноярске влияют промышленные и тепловые предприятия. Власти твердят о вреде экологии от транспорта, малых котельных и печей частного сектора.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Дым из трубы

А летом 2018 года ситуацию усугубили лесные пожары, полыхающие в Красноярском крае. Жители края и соседней Хакасии жаловались на ухудшение экообстановки.

Читайте также: «Мы задохнёмся»: Красноярск затянуло едкой дымкой

Тем не менее власти края и города утверждают, что работа по улучшению экологической ситуации в Красноярске ведётся. Тем более что эти вопросы находятся на контроле у федеральных властей.

Статистики параллельно отчитываются о снижении объёма выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

Так, по данным Красноярскстата, в 2017 году в Красноярске объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, снизился по отношению к 2016 году на 9,7 тысячи тонн и составил 117,6 тысячи тонн. В ответ красноярцы в пабликах подчеркнули, что от озвученных статистиками цифр дышать им легче не стало.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Дышать нечем

Читайте также: Оксид углерода, диоксид серы. Чем ещё дышат жители Красноярска?

Стоит также напомнить, что «спасение» красноярской экологии власти оценивают в кругленькую сумму.

В ноябре 2018 года Александр Усс в Москве встретился с Дмитрием Кобылкиным. Основной темой встречи стал комплексный план по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске. Краевые власти подготовили пакет предложений, в который вошли 39 мероприятий на 2018−2024 годы. Общий объём финансирования — порядка 98 млрд рублей. Предполагается, что оно будет осуществляться из разных источников, в том числе внебюджетных.

Читайте также: «Спасение» красноярской экологии: 39 мероприятий на 98 млрд рублей

Но, судя по всему, пока экологических улучшений жители Красноярска не чувствуют.

«Мы, жители Красноярска, устали жить под «чёрным небом»! Мы устали постоянно дышать загрязнённым воздухом, задыхаться, болеть и тревожиться за здоровье — своё и своих близких», — говорится в обращении группы «За чистое небо».

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Фабричный пейзаж

Смог стал привычным явлением для Красноярска. И уставшие от экологических проблем горожане, комментируя предложение министра Дмитрия Кобылкина, решили, что не стоит останавливаться на подсветке труб:

«Можно ещё сделать цветной дым из труб, и мы тут будем дохнуть не только быстро и ярко, но и красиво. Ну и гостям Универсиады, опять же, понравится».