В задыхающемся Красноярске готовится новый митинг «За чистое небо»

Красноярск, , 10:05 — REGNUM Очередной, третий митинг «За чистое небо» в Красноярске, испытывающем серьёзные экологические проблемы, может пройти уже в апреле 2018 года. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с записями в группе «#Зачистоенебо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы митинга надеются, что в этот раз к акции протеста присоединятся как можно больше красноярцев. Только тогда от митинга будет толк, говорят они.

В 2017 году в Красноярске состоялось два митинга «За чистое небо». Первый прошёл в марте и собрал около 2000 тысяч человек. Вторая акция протеста в декабре собрала около 700 человек. Организаторы связывают это с тем, что митингующих «выселили» из центра города в сквер Серебряный.

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«От того, как весной проведём (митинг, при. ИА REGNUM ) и выйдем, уважаемые красноярцы, во многом зависит, под каким небом нам жить. Мне вот лично хочется под чистым!» — пишет на своей странице в соцсети представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих.

Председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что третий митинг «За чистое небо» запланирован на апрель.

«Эффект от митинга будет прямо пропорционален количеству участников. Если хотя бы более 10 тысяч человек выйдет, то экологические проблемы Красноярска решатся в течение года-двух. Но повторяю ещё раз, всё зависит от запроса общественности», — сказал он.

По словам Евгения Ходоса, хотелось бы, чтобы митинг прошёл в центре Красноярска: на Красной площади, на площади Революции или на Театральной площади. Однако по факту акцию протеста устроят там, где разрешат власти.

«Главное, что делают власти после митингов, — это имитируют бурную деятельность и выражают готовность к плодотворной работе с общественностью. К сожалению, реальной работы мы видим лишь минимум. Большинство инициатив, предложенных общественностью, не были услышаны. Из чего можно сделать вывод, что власти просто не хотят повторных массовых митингов и ставят перед собой только цель уменьшения недовольства населения, а не решения реальных экологических проблем», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Красноярск не является благополучным городом с точки зрения экологии. Часто горожане жалуются на густой смог. Такие периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в краевой столице называются режимами «чёрного неба».

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В 2016 году столица Красноярского края прожила под «чёрным небом» 58 дней, в 2017-м — 43,5 дня. Объявлялись НМУ первой степени опасности и в этом году — с 3 по 5 января; с 20 по 27 января.

По результатам мартовского митинга была принята резолюция. В ней были прописаны следующие требования: более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); перевод производства тепла в черте города на природный газ; установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее. Этого же добивались участники второго митинга, однако, по словам экологических активистов, «воз и ныне там».

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Стоит отметить, что в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Красноярском крае было создано министерство экологии и рационального природопользования. На официальном сайте профильного министерства регулярно появляются отчёты о проделанной работе и информация о грандиозных планах.

Например, в январе 2018 года красноярцев обрадовали сообщением о том, что правительство края направило на рассмотрение в Законодательное собрание проект закона «О регулировании отдельных отношений в области охраны атмосферного воздуха». Документ, подготовленный минэкологии, регулирует деятельность промышленных предприятий в части охраны атмосферного воздуха и учитывает аспекты, которые не закреплены федеральным законодательством.

По данным профильного министерства, в 2017 году для Красноярска скорректировали сводный том предельно допустимых выбросов (ПДВ), в котором отражён вклад в загрязнение атмосферного воздуха передвижных источников и промышленных предприятий. Также там впервые учтены выбросы от автономных источников теплоснабжения, речь идёт о печном отоплении.

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Напомним, на митинг за чистое небо в декабре 2017 года пришёл министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Однако ни врио губернатора Александр Усс, ни мэр Красноярска Сергей Ерёмин на мероприятие не пришли.

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