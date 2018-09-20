Оксид углерода, диоксид серы. Чем ещё дышат жители Красноярска?

Красноярск, , 10:06 — REGNUM В Красноярске в 2017 году объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, снизился по отношению к 2016 году на 9,7 тысячи тонн и составил 117,6 тысячи тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

При этом статистики уточнили, что 50% в структуре выбросов занимает оксид углерода. Диоксид серы занимает 19,3%; твёрдые вещества — 14,7%, оксид азота — 14%. Ещё 2% — это прочие загрязняющие вещества.

Между тем в комментариях в соцсетях красноярцы продолжают выставлять фотографии городского смога. Они подчеркивают, что от озвученных статистиками цифр дышать им легче не стало.

В группе красноярских экоактивистов «За чистое небо» даже устроили голосование. На вопрос «Легче вам от таких новостей дышится?» на момент подготовки материала ответили «нет» 87,21% проголосовавших (75 человек).

В комментариях пользователи подчеркнули, что эти цифры не отражают реальное положение вещей. И чтобы подышать свежим воздухом, красноярцам посоветовали уехать в тайгу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае складывается тяжёлая экологическая ситуация. По словам экоактивистов, сильнее всего на неё влияют выбросы предприятий и транспорт. Летом ситуация усугубилась в связи с горящими в регионе лесами. Дым от пожаров то и дело заволакивал Красноярск.

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Горожане в 2017 году прожили 43,5 дня в режиме «чёрного неба». Так в столице края называют неблагоприятные метеоусловия (НМУ). В эти дни над городом опускается густой смог и становится трудно дышать.

В 2018 году НМУ в Красноярске регистрировались с 26 по 28 июня. И в прошлом, и в текущем году красноярцы выходили на митинги «За чистое небо».

Напомним, федеральная власть в курсе экологических проблем Красноярска и Красноярского края. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин провёл в столице края совещание по экологической тематике. Он подписал ряд поручений по итогам визита в Красноярск.

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В июне 2018 года глава Красноярского края Александр Усс заявил о том, что на решение экологических проблем Красноярска и Норильска планируется направить не менее 100 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.

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