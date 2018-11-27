Красноярский край получит 0,5 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

Красноярск, , 14:44 — REGNUM Красноярский край получит 500 млн рублей из федерального бюджета на переселение из аварийного жилья при подготовке Красноярска к Универсиаде 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве строительства.

Уточняется, что изменения в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» были приняты сегодня, 27 ноября, на заседании краевого правительства.

По словам первого замминистра строительства Татьяны Василовской, из резервного фонда правительства РФ выделено 497,1 млн рублей. Эти деньги предназначены для оказания разовой финансовой поддержки бюджету края на возмещение расходов при подготовке Красноярска к проведению Универсиады — 2019.

По данным минстроя, в Красноярске в ходе подготовки к Студенческим играм ликвидировали 26,6 тыс. кв. м аварийного жилья (73 дома) и переселили 1859 человек. На эти цели было выделено 1,5 млрд рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года.

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В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, которая охватит 30 крупных российских городов и завершится 1 марта 2019 года.

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