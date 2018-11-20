Ноябрь в Чувашии примечателен кадровым смешением и перестановками. При этом если ранее массовая смена руководителей происходила в муниципальных образованиях (настолько стремительно, что даже уже не запоминались лица, не говоря о фамилиях), то теперь эта волна захлестнула высокие региональные посты. Назначены новые министры образования и спорта, произошли перестановки в администрации главы Чувашии, остался без спикера Госсовет, сменились лидеры «Единой России» в региональном отделении и парламентской фракции, республиканский депутатский корпус сокращает одно зарплатное место. Дискуссии в парламенте всё чаще оборачиваются скандалами, на последней сессии звучали даже угрозы вызова полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Впрочем, не без скандалов обходится и в экономике. Агропарк, стоимость которого оценивается в 10 млрд рублей китайских инвестиций, вызвал неоднозначную оценку. В Моргаушском районе продолжаются разбирательства в связи с землями, которые выкупил китайский инвестор, не уведомив о сделке региональную власть, а жители опасаются за экологическую составляющую проекта.

Госсовет Чувашии: «чем хуже — тем лучше»?

В Чувашии продолжает действовать кадровый принцип, обозначенный ранее экспертами, что в республике «места делаются под конкретных друзей и товарищей, которых надо трудоустроить», «нет человека — нет места». Свежий образец подал Госсовет республики, решив сократить число профессионально работающих депутатов с десяти до девяти, — речь идёт о депутатской должности на полставки. Данная должность была введена почти полтора года назад, а теперь руководство парламента отыгрывает назад. Оппозиционные депутаты начали бузить и возмущаться уже при обсуждении повестки дня, а само обсуждение «секвестра» и вовсе обернулось скандалом, лишением слова, хамством и угрозами вызвать полицию, шокируя даже тех, кто привык к буйному нраву нынешнего депутатского корпуса.

Разбирательства начались в самом начале сессии, когда вице-спикер Александр Федотов («Единая Россия») внёс предложение о включении данного вопроса в повестку. Выяснилось, что за сутки до сессии пришлось дважды проводить комитет, так как первоначально не было единства и среди единороссов: первая попытка вынести вопрос на сессию провалилась на комитете. Что дало повод оппозиции высказать мнение, что «сработало самое отвратительное проявление внутри парламента» — «беспрекословная солидарность с любым мнением исполнительной власти», когда «те же самые депутаты принимают абсолютно противоположное решение». С другой стороны, протестное голосование среди единороссов всё меньше удивляет: наблюдатели тут же припомнили, с каким скрипом, с перевесом всего в два голоса не так давно была избрана главой фракции ЕР Альбина Егорова, ныне исполняющая обязанности спикера.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Оппозиция и вовсе обвинила инициаторов обсуждения вопроса в том, что «депутатов гоняют, как собачек каких-то»: на повторное заседание комитета, которое состоялось «за полчаса» до сессии, успели попасть не все, а кому-то «пришлось бежать спринт без верхней одежды». Но Федотов был категоричен, настаивая на том, «что о проведении было надлежащим образом всем извещено». Говоря о своей инициативе, он пояснил, что решение принимается «в целях оптимизации численности депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, и в целях сокращения бюджетных средств». По его словам, девять депутатов на зарплате — «оптимальное» количество для чувашского парламента. И в качестве «компромисса» было предложено рассмотреть вопрос только в первом чтении, за что и проголосовали.

«Судя по логике, дальнейшее сокращение должно ещё положительнее сказаться», — с иронией отметил член фракции ЛДПР Константин Степанов.

Член фракции КПРФ Григорий Данилов, которого ранее единороссы сняли с зарплатной должности, снова и снова задавал один и тот же вопрос в разных формулировках, эмоционально выматывая президиум. Но и не только его — наиболее чувствительные предложили «убрать мужика с трибуны», другие — «арестовать и вынести из зала», а и. о. спикера Альбина Егорова раздражённо порекомендовала «сменить тон».

«Обсуждаем не просто секвестр, обрезание, удаление. Мы с вами обсуждаем поползновение на законодательную власть нашего региона», — распалялся у трибуны Данилов, всё меньше стесняясь в выражениях и подчеркнув, что «аргумент про экономию денег» в 480 тыс. рублей в год — «очень хиленький».

А когда депутат отказался уходить с трибуны, считая, что его временной лимит не исчерпан, его и вовсе лишили слова.

«Наглядное доказательство застоя, системного кризиса и деградации человеческих институтов, хоть каких-то остатков демократии — не только в Государственном совете Чувашской Республики, но и в республике в целом», — высказал мнение Константин Степанова, давая оценку кадровому вопросу:

Gov.cap.ru Григорий Данилов

«Чем хуже — тем лучше».

Глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков не стал «останавливаться на числе депутатов», а стал «говорить о сути», вспомнив времена президентства Николая Федорова (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации, — прим. ИА REGNUM), при котором «механизм действия нашего Госсовета был точно такой же» — профессионально работающих депутатов было девять, и они совмещали должности.

«Мы возвращаемся на 20 лет назад… Я говорю: «Здравствуйте, Николай Васильевич (Федоров)! Мы вас не забыли, вы наш друг и направляющая руководящая сила», — с сарказмом отметил Моляков, пояснив, что «работаем мы за десятерых» без своего «минимального аппарата»:

«Потому что если бы был у нас нормальный парламент, мы бы, руководители фракций, наоборот, работали на постоянной основе, чтобы был минимальный свой аппарат».

Окончательное решение будет принято во втором чтении. Напомним, что в Чувашии эксперты ранее обращали внимание на то, что должности в регионе нередко вводятся и упраздняются под конкретных людей. К примеру, в 2016 году были упразднены должности уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии после ухода Вячеслава Рафинова в Госсовет и лишили зарплаты будущего главу Чебоксар после перехода Леонида Черкесова в Госдуму. После вмешательства детского омбудсмена России Анны Кузнецовой в Чувашии реанимировали пост, отдав его Елене Сапаркиной, которая приходится племянницей супруге главы Чувашии.

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Что касается Госсовета Чувашии, то в новом созыве в 2016 году зарплатные места из оппозиционных партий первоначально отдали Григорию Данилову (КПРФ) и Сергею Семенову («Справедливая Россия»), которых партии не выдвигали, более того — последнего — вопреки его письменному отказу, трудовому законодательству, поэтому в итоге вынуждены были освободить от должности по решению суда. Тогда справороссам предложили довольствоваться местом депутата на полставки, с чем оппозиция не согласилась, добившись своего полноценного зарплатного места после года разбирательства — пост занял глава фракции СР Игорь Моляков. Через два года единороссы сняли Данилова с зарплатной должности. Кадровые перипетии сопровождают и ЛДПР: Сергей Белобаев не раз уходил в отставку с постов зампреда разных комитетов.

Gov.cap.ru Игорь Моляков

«Тропу здоровья» изменилипосле публикации ИА REGNUM

Маршрут «Тропы здоровья», по которой в Чувашии первыми пошли врачи, а чиновники довели до «сумасбродства и глупости», после публикации ИА REGNUM значительно отредактировали. Из ежедневного формата «врачебные» зарядки и пробежки переведены в еженедельный, а место встречи с Московской набережной — на территории медицинских учреждений. К утренним зарядкам пригласили также жителей республики.

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Бюджет и китайские инвесторы

На минувшей неделе в Чувашии началось обсуждение бюджета. Через публичные слушания прошёл проект бюджета на 2019 год, казна стала предметом обсуждения и на сессии Госсовета. В ходе обсуждения несколько раз поднимался вопрос о китайских инвестициях и строительстве агропарка стоимостью в 10 млрд рублей. После скандала с продажей китайской компании земли в Моргаушском районе, что стало неожиданностью даже для чувашских властей, в правительстве заверяют, что «не запланирована продажа земли республиканской собственности».

Битва за земли связана с серией скандалов в ряде регионов, где после китайских «инвесторов» на землях оставался «превращенный пестицидами в труху гумусный слой». А в Чувашии, как известно, самые ценные природные ресурсы — это земля и лес, поэтому внимание к любому инвестору из Китая, проявляющему интерес к «экологически чистым землям республики», будет особо повышенное.

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Оппозиционные политики подчёркивают, что они — «за инвестиции», но призывают «серьезнейшим образом разобраться, что за 10 млрд, куда они пойдут».

"Никто из представителей исполнительной власти, кто завязан на эту историю, кто был на встрече (с населением в Моргаушском районе), не представил хотя бы один или два (успешных) проекта, которые были осуществлены нашими китайскими товарищами на территории Российской Федерации», — отметил глава фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

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Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Ввод Центра ядерной медицины откладывается

В Чебоксарах пуск Центра ядерной медицины переносится на один год: открытие запланировано на конец 2019 года вместо ноября 2018 года. В правительстве Чувашии объясняют затягивание ввода в эксплуатацию «непредвиденными сложностями», пишет «Коммерсант».

Основу центра составляет медицинский комплекс в так называемом модульном исполнении. Издание поясняет, что договор на поставку был подписан в феврале 2018 года между Республиканским клиническим онкодиспансером и обществом «ЮСАР+», подрядчик обязался ввести в эксплуатацию оборудование за 9 месяцев. Стоимость проекта по договору составляет около 700 млн рублей, фирме был произведен авансовый платеж 208,7 млн рублей, отмечается в публикации.

«Поскольку проект впервые реализуется в России, возникли некоторые трудности, в частности с завозкой изготавливаемого во Франции оборудования для центра в модульном исполнении. Оборудование на территорию Чувашии будет ввезено в ближайшее время. После этого предстоит довольно длительный процесс его сертификации и лицензирования», — цитирует издание вице-премьера — министра экономики Владимира Аврелькина.

Уголовное дело экс-спикера Госсовета

В Чувашии завершились разбирательства в Московском районном суде Чебоксар по уголовным делам в отношении бывшего руководства ГУП «Фармации», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. В отношении экс-руководителя предприятия, бывшего спикера Госсовета республики, а ныне замруководителя главы администрации Чувашии Валерия Филимонова производство по делу прекращено, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей (ст. 25.1 УПК РФ). 14 ноября состоялся суд над другим фигурантом дела, которого суд также освободил от уголовной ответственности и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

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Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

По данным источника в правоохранительных органах, в 2015—2016 годах от имени возглавляемой организации через конкурс были заключены договоры аренды нежилых помещений, которые принадлежали злоумышленнику и его родственникам, — при этом установленная арендная плата была «существенно выше» рыночной. Согласно закону, о заинтересованности в данных сделках и конфликте интересов необходимо было уведомить учредителя — минздрав Чувашии, чего сделано не было.

Дороги и транспортная реформа

В Чувашии начали земельную подготовку для последующего строительства скоростной автомобильной дороги, которая пройдёт через шесть муниципалитетов. Речь идёт о Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Канашском и Янтиковском районах. Подготовительные мероприятия проходят в рамках строительства скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Напомним, трасса будет проложена в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

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С 1 декабря в Чебоксарах начинается транспортная реформа: меняется схема движения 14 маршрутов и отменяются 16 (ранее заявлялось о 18 маршрутах). В тех районах, где отменяемый маршрут — единственный, будут продлены схемы движения других автобусов. Кроме этого, до конца года предусмотрен запуск нового троллейбусного маршрута № 10, который свяжет микрорайон «Садовый» с центром города.

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Также администрацией города рассматривается вопрос изменения стоимости проезда на троллейбусе по системе безналичной оплаты до 18 рублей. То есть плата вырастет на 2 рубля. Напомним, в автобусах при оплате транспортной картой стоимость проезда составляет 19 рублей, при оплате наличными средствами — 22−23 рубля, в троллейбусе соответственно — 16 и 20 рублей.