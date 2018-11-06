«Сумасбродство и глупость»: как чиновники в Чувашии «лечат» врачей

Чебоксары, , 14:27 — REGNUM В Чувашии — очередная спортивно-политическая мода, «законодателем» которой считается глава республики Михаил Игнатьев. Если ранее глава региона, улыбаясь под прицелами фотокамер, пробегал кросс, то сейчас предпочтение отдаётся утреннему велосипедному променаду, а зимой — лыжным прогулкам. И всё бы ничего, а даже очень хорошо и похвально, что первое лицо республики столь ревностно относится к своей физической подготовке и личным примером подстёгивает ближайшее и не очень окружение. Но из личных фотодемонстраций спортивно-оздоровительный клич, похоже, руками ретивых исполнителей превращается в массовый бич. И взялись в республике не за чиновников или депутатов, а за медицинских работников, выводя их на праведный оздоровительный путь, именуемый «Тропой здоровья», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

не двигаются

не хотят быть участниками государственной программы президента РФ по ведению здорового образа жизни

от них надо потихонечку освобождаться

Ранее публичное предупреждение сделал глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании регионального правительства 24 октября, выразив недовольство тем, что отдельные работники «», «» и имеют лишний вес. И высказал мнение, что «».

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«По-другому начинаю оценивать, и к самому себе очень взыскательно подхожу. А к сотрудникам, которые на бюджетной основе, очень взыскательно буду подходить», — предупредил руководитель республики, пояснив, что это «к сведению для учёта всем должностным лицам, которые здесь».

После этого в Чувашии забегали активнее, при этом основной спортивный удар приняла медицинская общественность, а главной площадкой массовых прогулок стала Московская набережная Чебоксар. Так, 25 октября на сайте минздрава Чувашии появляется заголовок «Забота о здоровье начинается с утра»: в релизе говорится о том, что «спортивным духом» в Чебоксарах заряжали работники клинической больницы №1, в Новочебоксарске — медицинского центра, в Алатыре — районной больницы.

«Правильно проведенное утро — залог бодрости, хорошего настроения и самочувствия. Медики Чувашии во всех уголках республики пропагандируют здоровый образ жизни, занимаются самостоятельно различными видами спорта и привлекают к двигательной активности своих пациентов. Спорт улучшает кровообращение и питание внутренних органов кислородом, за счет улучшения кровоснабжения улучшается состояние сосудов головного мозга. Спорт помогает бороться с лишним весом, улучшает психологическое состояние, способствует поддержанию мускулатуры в тонусе. Это — лишь малая часть того, что дает нам спорт», — говорится в сообщении со ссылкой на то, что это«подчёркивают медики».

И сами заголовки больше похожи на лозунги: «Утро с физкультурой — бодрость на весь день», «Зарядка на свежем воздухе бодрит и поднимает настроение», «Физическая активность — вклад в долголетие», «Здоровое утро — здоровая жизнь!».

Очередной фотоотчёт с прогулки по набережной опубликован 1 ноября. На «тропу» в Чебоксарах вышли работники БСМП, в муниципалитетах «пополнили спортивные ряды» сотрудники канашского и шумерлинского межтерриториального медицинских центров.

«Маршрут прогулок следует прокладывать в спокойных местах, с большим количеством деревьев (через парки, скверы, аллеи), со слабым трафиком. Именно поэтому медицинские работники каждое утро выходят на Московскую набережную, где красивый вид и чистый воздух», — говорится в сообщении.

И приводится инструкция для правильной ходьбы, которая «служит своего рода средством профилактики от многих сердечных болезней, а в некоторых случаях способна излечить от разных заболеваний сердечной, пищеварительной, дыхательной и нервной систем».

О пользе прогулок и ходьбы много сказано и никто не умаляет их важности как средства профилактики. Вызывает сомнение то, какими методами это претворяется в жизнь в Чувашии. В 2015 году, когда начали вводиться в республике «Прогулки с врачом», к которым во главе с министром и медработниками мог присоединиться любой желающий, эти проекты превращались в праздник — мероприятие приурочивали к различным профессиональным датам и даже готовили концерты. Затем появилась «Тропа здоровья», став вызывать и негативную реакцию.

«В последние время начальство различных медицинских организаций Чувашии заставляет своих подчинённых выходить в 6 утра в район Залива, Московской набережной для так называемой «Тропы здоровья»… А что, мы от этого станем здоровее?! Те, кто хотят и могут заниматься такими прогулками-«тропами», те итак занимаются. А те, кого выгоняют рано утром, потом идут, не выспавшиеся, на работу… А насколько качественную помощь они окажут пациентам после такого непривычного утреннего стресса?!» — пишет один из жителей в социальных сетях.

«Я уже два раза по этой набережной в 6.30 утра гуляла. Игнатьев (глава Чувашии, прим. ИА REGNUM) там ежедневно на велосипеде катается. В сентябре погода была еще хорошая, а в октябре вообще плохо было, ветер сильный поднялся. Сколько это издевательство будет продолжаться, пока неизвестно», — добавляет другой медицинский работник.

Другие отмечают, что порой собирается много людей, интересуясь, не подпадают ли подобные массовые прогулки под закон о митингах и шествиях, предлагая прокуратуре заняться этим вопросом. От надзорного ведомства комментариев пока не последовало.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что вслед за врачами на «тропу» выведут и других бюджетников.

«Сама идея с прогулками, неплохая, но как обычно, всё портит желание отдельных руководителей выслужиться. И вместо добровольного характера проект превращается в принудиловку. По моей информации, составляются графики по медучреждениям, кто и когда пойдёт на «Тропу здоровья», более того — якобы заставляют снимать видоречёвки и фотоотчёты. Иначе как сумасбродством и большой глупостью это не назовешь. Если бы эти прогулки проводились в рабочее время и возле медучреждения, то один вопрос. Но тут зачастую приходится выделять личное время. В результате хорошая идея обернулась тем, что среди медработников зреет негатив», — говорит Владислав Солдатов.