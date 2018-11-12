Через Чувашию может пройти платная скоростная трасса

Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии начали земельную подготовку для последующего строительства скоростной автомобильной дороги, которая пройдёт через шесть муниципалитетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Подготовительные мероприятия начались в рамках строительства скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Напомним, трасса будет проложена в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Согласно распоряжению, минтрансу Чувашии совместно с управлением Росреестра и администрациями районов поручено определить объекты недвижимости, включая земельные участки, которые могут оказаться в зоне строительства скоростной автодороги, и подготовить предложения по резервированию соответствующих участков. Речь идёт о Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Канашском и Янтиковском районах.

Кроме того, необходимо будет внести изменения в документы территориального планирования и «ограничить распоряжение» объектами недвижимости, в том числе земельными участками, подпадающими в планируемую зону скоростной дороги. На министерство строительства планируется возложить ведение мониторинга принятия решений о застройке территорий, которые могут оказаться в зоне дорожного маршрута и обороте участков из земель сельхозназначения.

Ранее в прессе сообщалось о начале проектирования скоростной платной трассы от Москвы до Казани, которую планируется построить в 2024 году. Предполагается, что участок в 729 км будет строиться с участием внебюджетных инвестиций в рамках концессионных соглашений.