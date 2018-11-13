В Чувашии за 10 месяцев освоено 42% средств на жильё сиротам

Чебоксары, , 15:47 — REGNUM Прокуратура Чувашии предлагает внести изменения в проект регионального бюджета на 2019 год, увеличив средства на обеспечение жильём детей-сирот. На начало года в жилищной очереди стояли более 1,4 тыс. сирот, на 2018 год предусмотрено приобретение жилья для 109 лиц. Чувашские власти заверяют, что готовы увеличить средства, но обеспокоены низким уровнем освоения: в настоящее время из предусмотренных на 2018 год лимитов освоено только 42%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 13 ноября, на публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2019 год.

Говоря о проекте бюджета, первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов отметил, что «его отдельные положения требуют дополнительного обсуждения». Он поднял вопрос о жилищном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная ответственность возложена на органы государственной власти регионов.

«Вместе с тем, данные требования федерального законодательства у нас в полной мере не соблюдается. Основной причиной является недостаточное финансирование данной статьи бюджетных расходов», — сказал первый зампрокурора.

По его словам, на начало года в Чувашии в очереди на получение жилья стояли 1402 лица данной категории. В 2018 году первоначально в республиканском бюджете 106,1 млн рублей, за счёт которых жильём должны быть обеспечены 109 детей-сирот.

«В 2019 году число граждан данной категории только увеличится. При этом вынесенный на публичные слушания законопроект увеличение бюджетных ассигнований не предусматривает. Предусмотрено выделение 104,7 млн рублей, можно обеспечить 102 лица данной категории. Эти обстоятельства свидетельствуют о недостаточности принимаемых мер по реализации прав гарантий детей-сирот», — констатировал Александр Евграфов, предложив «внести изменения (в проект бюджета) и увеличить объём финансирования».

«Мы видим, что средства есть, средства по некоторым статьям расходов увеличены, но это мы считаем также не менее важным. Кроме нас, никто этим детям не поможет», — подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина заявила, что при уточнении бюджета в 2019 году «будем увеличивать деньги».

«Нас в большей части беспокоит освоение этих денег. Освоение на сегодняшний день всего 44 млн рублей (по 2018 году, прим. ИА REGNUM), 42% от плана», — сообщила Светлана Енилина, обратившись к присутствующим руководителям муниципальных образований своевременно проводить соответствующие закупки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы республиканского бюджета в 2019 году прогнозируются в сумме 47 415 191,6 тыс. рублей, в том числе собственные — 27 985 180,7 тыс. рублей. Расходы предлагается утвердить в размере 46 267 209,6 тыс. рублей, профицит — в сумме 1 157 982 тыс. рублей. Напомним, при первоначальном принятии бюджета на 2018 году доходы были утверждены в сумме 43 013 016,8 тыс. рублей, расходы — 42 957 166,8 тыс. рублей, профицит был запланирован в размере 55 850 тыс. рублей.

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