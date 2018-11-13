В сфере культуры в Чувашии «набирают силу» оптимизация и неполная занятость

Чебоксары, , 17:13 — REGNUM В Чувашии ежегодно «в среднем» численность работников культуры сокращается на 500 человек, «набирают силу» процессы оптимизации и неполная занятость. Подобная ситуация идёт «вразрез с политикой государства, которое определило культуру как важнейший фактор развития и безопасности страны», и принятыми «дорожными картами» в рамках майских указов президента России Владимира Путина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявила на публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2019 год председатель чувашского республиканского комитета профсоюзов работников культуры Светлана Демидова.

Говоря о финансовой поддержке отрасли, Светлана Демидова констатировала, что «последние три года хорошие вливания» идут на реконструкцию учреждений культуры, закупку оборудования, обновление материально-технической базы, строятся кинозалы в сельской местности, большое внимание уделяется культурно-досуговым центрами.

«В этом году на уровне России наконец-то был принят национальный проект «Культура». Зарплата работников культуры растёт согласно «дорожным картам, но здесь есть некое лукавство, так как механизм статистического анализа повышения заработной платы прямо ориентирован на сокращение расходов бюджетов всех уровней и фактически на корректировку майских указов президента.

Снижение финансирования не позволяет обеспечить выполнение показателей по заработной плате, особенно актуальна проблема в сфере культуры и искусстве в экономике муниципального сектора. Несмотря на рекомендации департамента экономики и финансов Министерства культуры России, на муниципальном уровне продолжается оптимизация численности работников культуры, зачастую сокращение работников и рабочих мест в учреждениях культуры идёт бесконтрольно, в нарушение принятых и согласованных «дорожных карт». Ежегодно численность работников культуры сокращается в среднем на 500 человек. Велика доля работающих на неполной ставке, а ведь госзадание никто не уменьшал, планы должны быть выполнены, показатели услуг, согласно «дорожной карте» должны расти. В связи с этим растёт интенсификация труда работников», — сказала Светлана Демидова, подчеркнув, что поступает «тревожная информация с мест».

В продолжение темы было отмечено, что в муниципалитетах «на первое место выходит продолжающаяся оптимизация, резкое сокращение рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры, перевод на 0,5%, на 0,75%, даже на 0,25% ставки зарплаты, отправление в отпуска за свой счёт».

"Сегодня эти процессы набирают силу… В ряде районов уж принято решение о сокращении работников культуры в 2018—2019 годах. Считаем, что такое недопустимо. Они не только ухудшают ситуацию в отрасли, идут вразрез с политикой государства, которое определило культуру как важнейший фактор развития и безопасности страны», — сказала Светлана Демидова, выступив «против неполной занятости, за сохранение рабочих мест и численности работников».

Вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина сообщила, что средняя зарплата работников культуры в 2012 году составляла 9,5 тыс. рублей. В рамках исполнения майских указов президента Владимира Путина она была доведена до 24,1 тыс. рублей. «То есть за время реализация майских указов увеличилась в 2,5 раза», отметила министр.

«В части сокращения работников: тут нужно с каждым муниципалитетом отдельно обсуждать и конкретно по каждому учреждению», — сказала глава минфина, предложив провести отдельное совещание с минкультуры Чувашии.

Отметим, численность работников культуры в республике сокращается. Согласно данным на 2013 год, среднесписочная численность работников отрасли культуры Чувашской Республики составляет более 6,6 тыс. человек. В марте 2015 года заявлялось о том, что в отрасли культуры трудится около 6 тыс. человек. В марте 2018 года в релизе министерства культуры сообщается о том, что «в нашей сфере трудится более 5 тысяч человек».