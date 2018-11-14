У нового главы Хакасии — серьёзные проблемы
Правительство Хакасии после победы на выборах главы 11 ноября коммуниста Валентина Коновалова покидают чиновники. Но это естественный процесс. Более того, по закону, когда пройдёт инаугурация Коновалова, правительство будет отправлено в отставку, все министры и замы станут и. о.
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На самом деле проблемы у нового главы серьёзные. Потому что «однородного коммунистического правительства» быть не может. Оно будет коалиционным, это очевидно. Вопросами формирования республиканского правительства занимается заместитель Геннадия ЗюгановаЮрий Афонин. А сам Зюганов сейчас в Москве решает вопросы взаимодействия с федеральными органами. Идут переговоры в разных кабинетах.
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Скорее всего, первым замом у Валентина Коновалова будет Андрей Асочаков (депутат Верховного совета Хакасии — прим. ИА REGNUM ). Он довольно известный человек, но в последнее время не реализовывался в полную силу. Как я понимаю, он будет отвечать за финансово-экономический блок. Об остальных — ведутся переговоры.
В целом очевидно, что все местные управленческие элиты «ставили» на Михаила Развожаева (3 октября 2018 года был назначен врио главы Хакасии — прим. ИА REGNUM ). Он и сам заявил, что, если 11 ноября второй тур не состоится, он будет участвовать в новых выборах. Но этого не случилось, элиты разочарованы.
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В то же время, региону необходимы серьёзные кадровые изменения — наследие тяжёлое. Зюганов будет помогать. Для него это очень важно. Ведь ему совсем не нужно, чтобы Коновалова отправили в отставку, к примеру, через полгода, с жёсткой формулировкой вроде «утрата доверия» или за уголовное дело. А это вполне реальный вариант.
Коммунисты взяли республику, теперь задача Зюганова — чтобы в регионе было максимально работоспособное правительство. Поэтому я думаю, что все необходимые соглашения будут заключены. В том числе и с «Единой Россией», и с крупными корпорациями. Это будет тяжёлым испытанием для коммунистов, но они на это обязательно пойдут.
Я уверен, что первым делом Коновалов должен поехать в Красноярск к губернатору края Александру Уссу. Это связано с продвигаемым Уссом проектом «Енисейская Сибирь». Виктор Зимин (глава Хакасии с 2009 по октябрь 2018 года — прим. ИА REGNUM ) к этому проекту относился скептически, не очень активно выступал за экономическое объединение с Красноярским краем и Тувой, так как у него были свои соображения по угольной отрасли. Он, в частности, считал, что надо интегрироваться с Кемеровской областью.
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Но Усс всё-таки продавил проект «Енисейская Сибирь». И речь уже идёт о внешних инвестициях в сумме более 1 трлн рублей. Сейчас формируется исполнительная дирекция этого комплексного инвестиционного проекта. Планируется, что дирекция будет утверждена в декабре 2018 года.
И у Коновалова просто нет выхода, он должен сделать ставку на Усса. Да и Усс тоже заинтересован, ведь без Хакасии этот проект теряет смысл.
«Енисейская Сибирь» — механизм взаимодействия с федеральными органами и с корпорациями. Это как раз и позволит ликвидировать то, в чём различные эксперты видят «минус» Коновалова — они говорят о его неспособности простроить отношения с Москвой и с крупным бизнесом.
Повторюсь, правительство Хакасии будет коалиционным. Туда могут попасть люди из Москвы, Новосибирска, Иркутска и так далее. На самом деле у коммунистов есть, кого отправить в Хакасию. Я думаю, в правительство попадут и представители ЛДПР. Коновалову придётся договариваться и с «Единой Россией». Но проблема коалиционного правительства в том, что каждый в конечном итоге представляет свои интересы. Начинаются внутренние интриги и борьба. Есть риск, что Коновалов просто превратится в марионетку.
Хватит ли ему характера и способностей регулировать все эти процессы — пока непонятно. Всё-таки политического опыта у него нет. Если не сможет — тогда через год-полтора его просто не будет на посту главы Хакасии.