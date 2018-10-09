«Енисейская Сибирь»: власти заявляют о проектах на 1,8 триллиона рублей

Красноярск, , 11:39 — REGNUM За полгода комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» претерпел существенные изменения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, в правительстве Красноярского края, «бизнес проявил большой интерес к проекту», в связи с этим количество инвестиционных проектов выросло в пять раз.

Власти края приводят данные, что в настоящее время «Енисейская Сибирь» включает 34 инвестиционных проекта. Предельная стоимость на период 2018—2027 годы — 1,8 триллиона рублей. Шесть месяцев назад основу «Енисейской Сибири» оставляли семь масштабных проектов инвестиционной емкостью свыше 500 миллиардов рублей.

В краевом министерстве экономического развития и инвестиционной политики подчеркнули, что проект «Енисейская Сибирь» обсуждался на расширенном заседании Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.

И. о. заместителя председателя регионального правительства — министра экономического развития Сергей Верещагин напомнил, что в феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству поддержать предложения руководителей регионов по присвоению «Енисейской Сибири» статуса приоритетного проекта и по созданию Енисейского экономического макрорегиона.

Верещагин сообщил, что эффективность комплексного инвестпроекта оценили в Центре экономики инфраструктуры, в МГУ им. М. В. Ломоносова и Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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«По прогнозам этих учреждений, до 2027 года налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят свыше 500 миллиардов рублей», — обещает Верещагин.

Добавим, в сентябре 2018 года Красноярскстат представил аналитическую записку «Вектор пространственного развития регионов «Енисейской Сибири»: Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва». Её автор — начальник отдела региональных счетов и балансов Красноярскстата Александр Минеев.

По его мнению, макроэкономический проект «Енисейская Сибирь», получивший в 2018 году одобрение президента РФ, — это «уникальное явление для Сибирского федерального округа, которое задает вектор пространственного развития» Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Опорой проекта Минеев назвал богатую природно-ресурсную база со значительными резервами увеличения добычи энергетических ресурсов, руд металлов и заготовки лесоматериалов, наличие значительных резервов пашни при лучшей в Сибирском федеральном округе урожайности зерновых культур (для Красноярского края), наличие резервов производственных мощностей в производстве пищевых продуктов, обработке древесины, сфере строительства и производства строительных материалов, уникальный энергетический комплекс, совмещающий высокопроизводительные тепловые и гидроэлектростанции.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, проект «Енисейская Сибирь» продвигается губернатором Красноярского края Александром Уссом. Он предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. В апреле 2018 года руководители данных регионов подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. При этом об изменении административно-территориального деления речи не идёт.

В июле 2018 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Усс заявил, что этот проект «приобретает всё большую популярность в качестве зонтичного бренда».

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