Из правительства Хакасии после победы коммуниста начался исход чиновников

Абакан, , 11:00 — REGNUM Олег Тропин уходит с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сам чиновник написал на своей странице в Instagram сегодня, 14 ноября.

«Подписано моё заявление об отставке с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия. 243 дня. Это был интересный период моей жизни и трудовой биографии. В данной ситуации, когда большинство избирателей поставило отрицательную оценку работе правительства Республики Хакасия, считаю правильным дать новой команде полностью реализовать свой потенциал», — пишет Тропин.

Он поблагодарил коллег и партнёров за совместную работу, а также заявил, что после 16 ноября его ждут «новые горизонты, взлёты и падения: жизнь».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября второй тур выборов главы Хакасии выиграл кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Он был единственным кандидатом, потому что ранее его соперники, в том числе единоросс Виктор Зимин, в то время руководивший регионом, снялись с выборов один за другим. Коновалов получил в свою поддержку 57,57% голосов избирателей.

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Затем стало известно, что из правительства Хакасии начали уходить чиновники. Так, заявление об увольнении с должности заместителя главы Хакасии — председателя правительства республики написала Ирина Смолина. Также СМИ Хакасии сообщили о том, что в отставку по собственному желанию уходит вице-губернатора региона Владимир Крафт. Под вопросом — и другие члены правительства.

Справка: Олег Тропин родился 17 февраля 1969 года в городе Черногорске Красноярского края. Образование — высшее. Трудовую деятельность начал в 1984 году, работал учеником токаря, чистильщиком станков, токарем. В 2014 году стал заместителем председателя Госкомитета по тарифам и энергетике Хакасии. С 2017 по 2018 год являлся первым заместителем министра — руководителем департамента природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Хакасии. В 2018 году возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

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