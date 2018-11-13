Врио главы прощается с Хакасией: «Я честно отработал»

Абакан, , 11:02 — REGNUM Врио главы Хакасии Михаил Развожаев, комментируя итоги своей работы в этой должности, заявил, что отработал честно.

«Что касается пяти недель моей работы здесь (в Хакасии — прим. ИА REGNUM ), то я честно отработал, сделал то, что должен был. Уборочная кампания завершилась. Отопительный сезон был взят под контроль», — отметил Михаил Развожаев.

В качестве другой важной задачи он назвал формирование бюджета республики:

«Проект бюджета внесён в Верховный Совет. О тех приоритетах, которые должны быть отражены в бюджете, я также говорил. Дальнейшая задача — поиск внутренних ресурсов, оптимизация управленческих расходов».

Что касается решения проблемы большого госдолга Хакасии (на 1 октября 2018 года — 22,75 млрд, прим. ИА REGNUM, по словам Развожаева, по текущему году необходимо показать уровень дефицита, защитить дополнительные дотации на сбалансированность в Минфине России. Также среди приоритетных направлений — участие Хакасии в национальных проектах, определённых новым майским указом президента РФ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Красноярского края Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии 3 октября 2018 года. Ранее он был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что его отправили в регион, чтобы поддерживать в нём порядок, пока там продолжаются сложные выборные процессы.

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9 сентября 2018 года в Хакасии прошли губернаторские выборы. Экс-глава республики, единоросс Виктор Зимин проиграл коммунисту Валентину Коновалову, но оба не сумели набрать более 50% голосов. Второй тур сорвался, так как Зимин снялся с выборов. Его примеру последовали и другие кандидаты. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом в главы региона. Повторное голосование постоянно сдвигалось. 11 ноября в Хакасии, наконец, прошёл второй тур выборов главы с участием одного кандидата — Валентина Коновалова. Чтобы избраться, ему нужно было получить в свою поддержку более 50% голосов «за». Коновалов получил 57,57%.

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Что касается Развожаева, политологи предполагают, что после успешной работы в Хакасии он получит высокую должность, возможно, в федеральных структурах. Тем более перед отправкой Михаила Развожаева в Хакасию глава государства пообещал ему, что «вернёт» его в Москву.

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