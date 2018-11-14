Врио главы Хакасии перед уходом принял отставку 13 чиновников

Абакан, , 13:28 — REGNUM Врио главы Хакасии Михаил Развожаев попрощался с республиканским правительством и обнародовал в Facebook список чиновников, которые попросили его об отставке.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, согласно этому списку, Развожаев принял отставку заместителя главы Хакасии Ирины Смолиной, заместителя главы республики Владимира Крафта, министра экономики Татьяны Пауль, и. о. министра культуры Вячеслава Инкижекова, министра имущественных и земельных отношений Елены Соломоновой, министра транспорта и дорожного хозяйства Олега Тропина, министра социальной защиты Натальи Карамашевой, министра спорта Виктора Струкова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Валерия Келина, министра природных ресурсов и экологии Юрия Соколова, руководителя администрации главы Хакасии Валерия Денщикова, первого замруководителя администрации главы Татьяны Белецкой, заместителя руководителя администрации главы Юрия Чечерина.

«Сегодня попрощался с правительством Республики Хакасия, с теми, с кем проработал все эти пять недель. Тем, кто остаётся, желаю работать на благо республики. И желаю удачи тем, кто уходит!» — написал Развожаев.

В соцсетях происходящее уже прозвали кадровым коллапсом.

«Пока сложно однозначно трактовать исход чиновников из правительства Хакасии. Сторонники победившего на губернаторских выборах коммуниста Валентина Коновалова утверждают, что им всё ясно и понятно, что, мол, это «побег с корабля». Аналогичным образом рассуждает и население, поддерживающее коммунистов. Но так думают в Хакасии далеко не все. Я могу предположить, что данные чиновники просто не хотят дожидаться чужого решения об их увольнении и поэтому уходят самостоятельно. Но, например, Крафт и Смолина — это наиболее положительно характеризуемые фигуры республиканского правительства. И почему они решили уйти таким образом, я не очень понимаю, честно говоря», — сказал в беседе с корреспондентом иа абаканский журналист Андрей Березин.

Напомним, Развожаев был назначен врио главы Хакасии 3 октября 2018 года. Президент РФ отправил его в регион, чтобы поддерживать там порядок в период непростых выборных процессов.

Читайте также: Победа коммуниста в Хакасии: «красный пояс» или «красная удавка»?

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. Жители региона поддержали единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ (57,57% голосов «за»). Его имя осталось в бюллетенях единственным, так как все остальные кандидаты, включая единоросса Виктора Зимина, руководившего Хакасией почти 10 лет, один за другим с выборов снялись после подведения итогов первого тура (Коновалов получил в первом туре 44,81%, Зимин — 32,42%).

Исход чиновников из правительства Хакасии начался с 13 ноября. Об уходе объявили Крафт, Смолина, Тропин и другие члены команды Зимина. Комментируя своё решение, Тропин написал в Instagram следующее:

«В данной ситуации, когда большинство избирателей поставило отрицательную оценку работе правительства Республики Хакасия, считаю правильным дать новой команде полностью реализовать свой потенциал».

Но дело в том, что новой команды как таковой ещё не существует. Более того, Валентин Коновалов ещё даже не вступил в должность.

Читайте ранее в этом сюжете: Из правительства Хакасии после победы коммуниста начался исход чиновников