Съехавшиеся на съезд, прошедший 7 ноября, в архангельский город Котлас депутаты ряда муниципальных образований области потребовали от своих коллег из регионального собрания не изымать градостроительные полномочия с мест в пользу исполнительной власти. Тревогу на местах в первую очередь вызывают попытки разместить полигоны под чужой мусор. Однако проблема гораздо шире и только лишь к экологии не сводится.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Что нужно для того, чтобы решить проблему московского мусора — деньги и полное пренебрежение жизненными интересами своих сограждан. И того, и другого у столичных чиновников в избытке. А потому мусорному полигону на станции Шиес в Архангельской области всё же быть. Правительству представлен проект экотехнопарка вблизи станции Шиес, он сулит многомиллиардные инвестиции, рабочие места и немалые налоговые отчисления на годы вперед. И пусть никого не обманывают оставшиеся формальности, такие как экологические экспертизы и публичные слушания. Тем более, областной глава Игорь Орлов уже заявил о готовности рассмотреть предложения о складировании отходов из других регионов.

Kremlin.ru Игорь Орлов

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В качестве лирического отступления стоит обратить внимание на некоторые события, сопровождавшие «съезд депутатов представительных органов муниципальных образований юга Архангельской области». На фоне высказываний о «макарошках», предложений отменить пенсии или заявлений о том, что государство не просило рожать детей, а потому молодым людям ничего не должно, события в Котласе воспринимаются как норма.

Подумаешь, некоторым народным избранникам «настоятельно рекомендовали» не посещать съезд, а позднее полицейские, видимо, посчитав, что собирались не депутаты, а некие темные, злоумышляющие «против основ» личности, затребовали паспортные данные участников съезда. И уж точно можно списать на дрязги местных исполнительной и законодательной ветвей власти угрозы, исходившие от неких чиновниц в адрес депутатов — хозяев съезда, засудить и посадить их за такую дерзость, как желание поговорить с коллегами о насущных проблемах региона. А также просьбу главы совета депутатов МО «Котлас» Александра Степанова побыстрее посмотреть подготовленные видеоматериалы и перейти в менее приспособленное помещение. Конференц-зал неожиданно понадобился чиновникам.

Можно сомневаться, что все эти коллизии происходили в реальности, кто его знает, что там на самом деле произошло. Только так можно думать до того момента, пока не ознакомишься с резолюцией съезда, в которой представители значительной части местных сообществ потребовали от областных законодателей не лишать их права самим решать, какие объекты строить на своей земле. А побудило их к этому желание компании РЖД заработать на извозе коммунальных отходов и областного правительства — во что бы то ни стало заполучить многомиллиардные инвестконтракты.

Screenshot Резолюция Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Юга Архангельской области

Начиналось всё с желания железнодорожников построить на арендованной у государства земле погрузочно-разгрузочный кластер для неких материалов. Хотят того местные жители, не хотят, но построить площадку для складирования условных рельс и шпал и других хозяйственных нужд РЖД вправе. И совсем другое дело, когда в правительстве области компания ООО «Технопарк», субарендатор участка РЖД, представляет проект якобы экотехнопарка «Шиес». Тут выясняется, что неназванные материалы превращаются в конкретный московский мусор, а объект в перевалку, с другим уровнем экологической опасности и соответствующим регулированием. Что делать?

Поменять разрешенное использование земельного участка. Сделать это можно различными способами, например, убедить местных мундепов и жителей в том, как им выгодно это начинание. Только вот ни в Урдоме, ни в других местах, где планируются подобные объекты, убедить местное население в подобном невозможно. По счастливому стечению обстоятельств, областные власти вдруг решают освободить муниципалитеты от непосильной ноши встраивания в единую градостроительную политику региона.

Вуаля, проблема решена! Единственных, кто хоть как-то мог повлиять на принятие решений, такой возможности лишают, поэтому строй хоть экотехнопарк, хоть атомную станцию. Дальше останется провести публичные слушания, на которые можно одних местных жителей пустить, а других нет. Выслушать, но не выполнить их пожелания. Вот в чём заключается смысл происходящего в Архангельской области и сделанных муниципальными депутатами заявлений.

Prozaq Поворот на Котлас

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На этом проблемы не заканчиваются. Взглянув на ситуацию шире, вдруг обнаруживаешь на рассмотрении в Госдуме законопроект, призванный «усовершенствовать правовое регулирование отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд». В нём с первых строк обнаруживаешь желание законотворцев «гармонизировать» институт комплексного развития территории. То бишь такое сочетание различных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения объектов капитального строительства жилого, производственного и прочего назначения. Для чего предусмотрят «возможность изъятия земельных участков для муниципальных нужд». Не под этот ли закон архангельские чиновники освобождаются от конкурентов?

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В пределе общество получает МСЗ, рециклинговые заводы, цементные производства на RDF топливе, и мало ли что еще. Ну, а как же, ведь инвестиции, рабочие места и прочие мантры, смысл которых лишь в том, что «мы за ценой не постоим». И нет никаких сомнений в том, что действительно не постоят, ведь расплачиваться ценой потери здоровья, а то и жизни будет народ.

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Ситуация в Архангельской области — лишь малая частичка из происходящего в стране. Манипуляции, полнейшее пренебрежение жизненными интересами народа, будь то реформирование здравоохранения и образования, мусорная реформа, градостроительные и пенсионные преобразования и прочие инновации. В условиях, когда общество не понимает, разговаривает ли оно с чиновником, бизнесменом, бандитом, или сразу со всеми в одном лице, полностью выводят взаимоотношения власти и общества за рамки правового поля. Буквально завтра не останется ни одного закона, ни органа власти, к которым можно апеллировать в надежде защитить свои права.

А президент меж тем пребывает в уверенности, что у него 146 миллионов сторонников.