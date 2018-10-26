Поправки в Градостроительный кодекс: не надо абсолютизировать собственность

Игорь Свирин, , 18:45 — REGNUM

В июле 2018 года в Госдуму был внесен законопроект № 503785−7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)». Исполнителем внесенного правительством законопроекта стал тот самый комитет по транспорту и строительству, через который ранее вносили законопроект о реновации.

Законопроект об изъятии земельных участков, исполнителем которого оказался комитет по транспорту и строительству, напомнил о событиях годичной давности. Тогда в Госдуме принимали закон о московской реновации, на общественных слушаниях, посвященных программе, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что не надо абсолютизировать право собственности. История о бренности земных прав владения получила неожиданное развитие.

Справедливости ради отметим, что господин Козак вёл речь об абсолютизации права собственности владельца квартиры в многоквартирном доме и явным образом не отвергал право частной собственности как таковое. Но это было год назад, и с тех пор многое изменилось.

Еще толком не начавшуюся московскую программу реновации сопровождают постоянные скандалы. То вместо обещанной мало‑ и среднеэтажной застройки собираются возводить небоскребы. Где-то граждане продолжают бороться за выход из программы, а где-то, наоборот, люди просят включить их дома, поскольку они аварийные, на что чиновники машут им ручкой, мол, ваш поезд ушел. Но главное — на рассмотрении в Госдуме находится законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Кроме того, всё чаще звучат заявления о необходимости сменить некредитоспособных жителей центральных районов на более состоятельную публику и наконец ввести плату за въезд в наши города. Одни чиновники поражают воображение планами по строительству десятков миллионов кв. м недвижимости, а другие объясняют обществу, как здорово жить в уплотненных городах.

Дровишек в топку этой урбанистической вакханалии подбросил своим законопроектом Минстрой, предложивший, в том числе, изменить процедуру изъятия земельных участков для государственных нужд. Так какие же поправки намерены внести парламентарии в Градостроительный кодекс РФ?

Обосновывая внесение изменений, в Минстрое отметили, что данная инициатива «позволит в значительной степени увеличить объем территорий, вовлеченных в развитие посредством механизмов комплексного и устойчивого развития территории, окажет благоприятное влияние на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока строительства».

Прекрасно! Чиновникам «плешь проели»: давайте распахивать брошенные пашни, строить предприятия и развивать малые города. Но представляется, что речь идет не об этом, а о проблемах стройкомплекса, для которого и вознамерились снять барьеры. Строительство — не та отрасль, которую следовало превращать в становой хребет нашей экономики. Бог с ним, это дело вкуса, в конце концов. Если это сделает более доступным жилье для сограждан, пусть так и будет.

Но не так всё просто. Череда конфликтов как в Москве, так и в регионах, когда вопреки принятым муниципальными властями и девелоперами соглашениям о комплексной реконструкции территории граждане отказывались покидать свои дома и переезжать «к черту на кулички», наглядно показала отсутствие законных механизмов понуждения граждан. Теперь данный пробел решили заполнить. Судите сами.

«Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправления поселения, органом местного самоуправления городского округа по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления…

Согласно части 3 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

В силу части 4 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных частью 3 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах.

Таким образом, в случае изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции для муниципальных нужд, исключается необходимость в объектах недвижимого имущества, обеспечивающих исключительно функционирование таких многоквартирных домов.

В связи с этим представляется обоснованным с целью обеспечения реализации института комплексного и устойчивого развития территорий муниципальных образований предусмотреть в отношении земельных участков, указанных в части 4 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, возможность изъятия для муниципальных нужд», — сокращенная цитата из пояснительной записки к законопроекту.

В ходе реализации московской программы реновации выяснилось, что в программу попали крепкие дома, требующие реконструкции, но никак не сноса. И наоборот, действительно аварийные здания в реновацию не включили. Подобная избирательность заставляет скептически воспринимать прописанные законодателями механизмы защиты граждан.

Так и это еще не всё. А каков пассаж про смежные участки, это что же получается? Живешь ты себе где-нибудь в пригороде в своем доме, никого не трогаешь, семья, работа, планы. Тут чиновники тебе объявляют: «извини, дорогой, ты оказался по соседству с территорией комплексного развития, на месте твоего участка будет построена автомобильная развязка, так что вот тебе «в зубы» компенсация (кто верит в ее справедливость?), иди, куда глаза глядят». Так, что ли?

Накопились и другие вопросы. Так, в 2007 году депутаты уже отвязали правила землепользования и застройки (ПЗЗ) от генплана, благодаря их поправкам ПЗЗ из документов, уточняющих стратегический план развития населенного пункта, превратились в самостоятельный документ, который может противоречить генплану. То есть генплан как стратегический документ превратился в некий рекламный буклет, в котором жителям будут обещать всяческие блага, а реализовывать истинные намерения будут с помощью донельзя запутанных ППЗ.

Настоящую оценку очередным поправкам в Градостроительный кодекс еще только предстоит дать специалистам, как только законопроект попадет в поле зрения экспертного сообщества. Но даже любительского взгляда на инициативу достаточно, чтобы понять, что предложенные поправки вновь породят череду конфликтов.

Также очевидно, что данный законопроект ложится в общую канву событий. Достаточно вспомнить о том, что правительство одобрило программу, по которой государственные Дом. рф и Внешэкономбанк будут реализовать концепцию горе-урбанистов из КБ «Стрелка» — «город будущего». И на ее основе искать решения для развития российских городов в различных сферах — от ЖКХ до медиа.

Главный архитектор Москвы Кузнецов предлагает смириться с тем, что город и дальше продолжат уплотнять, чиновники рапортуют о планах по застройке сначала вдоль МКАД, а затем и ЦКАД. В Госдуме ждет своего часа законопроект о переносе реновации на всю страну. Счет уничтоженным в угоду девелоперам архитектурных памятникам исчисляется сотнями, если не тысячами объектов. Теперь вот вознамерились еще и землю отчуждать. И это лишь одна из сфер жизнедеятельности, в которых российская буржуазия ведет активное наступление на наши с вами, читатели, права.