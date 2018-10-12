Саратовский министр отказалась попробовать жить на прожиточный минимум

Саратов, , 07:20 — REGNUM Глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова отметила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца, однако сама отказалась попробовать жить на такой минимум — «из-за статуса». Видеозапись выступления чиновницы опубликована местным изданием «Общественное мнение».

По словам Соколовой, она даже готова составить месячное меню пенсионера, которое при учете скидок в продуктовых магазинах не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей. После официального обсуждения вопроса увеличения в регионе прожиточного минимума она подчеркнула, что «макарошки стоят всегда одинаково», и если в рацион включить еще кефир и «сезонные овощи и фрукты», то указанной суммы может вполне хватить.

В то же время сама министр оказалась не готова перейти на указанный рацион, поскольку этого «не позволит ее статус».

Напомним, в Саратовской области величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет на сегодняшний день 7176 рублей.