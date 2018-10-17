В Литве продолжается парламентское разбирательство о причинах экономического кризиса 2008−2009 годов, из-за которого экономика Литвы рухнула на треть, а последствия чувствуются до сих пор. Сегодня, 17 октября, в парламенте выслушали экс-министра финансов Литвы Римантаса Шаджюса, который занимал эту должность до конца 2008 года в правительстве социал-демократов Гедиминаса Киркиласа.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Шаджюс признал, что специалисты министерства ему писали докладные о признаках скорого кризиса, однако он отказался признавать, что власти якобы игнорировали предупреждения специалистов. Стоит отметить, что в те времена представители правительства категорически заявляли, что никаких предпосылок для кризиса нет и экономика продолжает развиваться, а благополучие Литвы — улучшаться.

В начале 2008 года ряд политиков и аналитиков предполагали, что во второй половине 2008 года кризис всё же начнётся. Некоторые эксперты прогнозировали рост инфляции до 17%. В социал-демократическом правительстве Литвы тогда подобные сообщения называли частью предвыборной кампании оппозиции (консерваторов и либералов, которые в итоге в конце 2008 года и заняли правительство) и заявляли даже о снижении инфляции во второй половине 2008 года. В мае 2008 года показатель инфляции в Литве составил 12%, в июне — 12,5%, в июле — 12,2%. Рост цен на продукты питания тогда превысил 18%. Литовские банки фиксировали массовое увеличение невозвратов кредитов. За полгода значительно возросли проценты на все виды кредитов.

При этом сами банки публично оставались солидарны с властями. Мол, ничего страшного не происходит, верьте нам. Если что-то и происходит, то совсем незначительное. «Сегодняшняя ситуация напоминает сценарий «мягкого спуска», — говорила в те дни ИА REGNUM макроэкономист уже несуществующего банка Finasta Рута Медайските. Другая финансовая скандинавская группа — Nordea Market — в сентябре 2008 года, выпуская свой обзор Economic Outlook, вещала: Литва в общем контексте выглядит «не так и плохо».

AndreasLT Сейм Литвы

А Международный валютный фонд в те дни буквально кричал: «Возможность мягкой посадки для прибалтийских стран может оказаться под угрозой, если из-за внешних финансовых условий материнские банки сократят объемы кредитования региона. Шведские банки, главные поставщики внешнего финансирования Прибалтики, могут оказаться под давлением».

Так и случилось — банки за счёт своих филиалов в Прибалтике спасали сами себя, перекрыв кислород и ещё больше усугубив кризис.

По стране весь 2008 год проходят нескончаемые забастовки буквально всех подряд. Власти отбиваются: всё нормально — глава правительства Гедиминас Киркилас в марте 2008 года заявлял, «что с 1 сентября зарплаты будут увеличены на 20%». «С 1 января они уже повысились, значит, с 1 сентября общее повышение уже составит 35%». Один в один, как сегодня вещает премьер Саулюс Сквернялис: мы, дескать, всем зарплаты повышаем, «минималку» увеличиваем, пенсии индексируем. Почти дословно, как будто просто поднял речи десятилетней давности.

Вершиной сюрреализма, когда власти говорили одно, а за правительственными кабинетами всё рушилось от финансового цунами, стал апрельский отчёт премьера Киркиласа о положении в стране. Тогда с трибуны звучало не просто, что едва ли не «золотая эра» вот-вот наступит, но и один из правящих, видимо, отмечая начало этой эры, шатался по парламенту пьяным.

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«Экономика растет, безработица уменьшается, зарплата быстро увеличивается», — не моргая говорил на тот момент правящий либерал-центрист Раймундас Палайтис, между прочим, тогда член парламентского комитета по бюджету и финансам. «Никакого экономического кризиса в Литве нет», — чуть ли не стуча кулаком по столу говорил в июне 2008 года министр хозяйства (экономики) Витас Навицкас.

Alma Pater Здание правительства Литвы

В общем, никакой угрозы девальвации, никакого краха экономики. Итог: самое большое падение в ЕС, катастрофический крах, который разом выгнал в эмиграцию из страны 400 тысяч человек за несколько лет. Сниженные пенсии, отмена льгот и пособий, увеличение налогов. Всё это уже 2009 год и правительство консерваторов Андрюса Кубилюса. Дико выросший государственный долг.

Отступая, можно почитать сюжет ИА REGNUM «Экономический кризис в Прибалтике» — там новости и 10-летней и 12−13-летней давности и очень чётко видно, кто что говорил, и как всё начиналось. Занимательное сегодня чтиво.

А что же сейчас? Бюджет на 2019 год — в два раза дефицитнее, чем 2018 года. Увеличение расходной части — сразу на 22%. Заявление премьера Сквернялиса, что это, конечно же, ну никак не связано с приближающимися сразу тремя выборами в 2019 году. Латать дефицитный бюджет собираются, разумеется, опять одалживая. И сразу — много!

И опять предупреждения экономистов: рост экономики замедляется, цены растут (только на электроэнергию в будущем году запланировано повышение сразу на 20%), рынок недвижимости перегрет, и всё это на фоне роста нищеты, о чём трубит уже Евростат.

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Новый кризис? Нет, да вы что, послушайте сегодняшние литовские власти — в Литве почти рай!