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В Литве запланировали бюджет-2019 в два раза дефицитнее, чем в 2018 году

Экономика

Но и доходы, по сравнению с 2018 годом, увеличены сразу почти на 17%

Вильнюс, 16 октября 2018, 12:02 — REGNUM  

Доходная часть бюджет Литвы в 2019 году может быть на 16,7% больше, чем в 2018 году и составлять 10,587 млрд (на 1,516 млрд больше, чем в 2018 году), однако расходы запланированы на отметке в 11,681 млрд евро, что на 22% больше, чем в текущем году. Такой бюджет сегодня, 16 октября, начало рассматривать правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, планируемый дефицит составляет 1,095 млрд евро. В текущем году он на отметке в 489,171 млрд евро, то есть в 2,2 раза меньше. В 2016 году Литва получит на 16,6% меньше дотаций из Евросоюза.

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Экономика Литвы
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