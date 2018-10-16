В Литве запланировали бюджет-2019 в два раза дефицитнее, чем в 2018 году

Вильнюс, , 12:02 — REGNUM

Доходная часть бюджет Литвы в 2019 году может быть на 16,7% больше, чем в 2018 году и составлять 10,587 млрд (на 1,516 млрд больше, чем в 2018 году), однако расходы запланированы на отметке в 11,681 млрд евро, что на 22% больше, чем в текущем году. Такой бюджет сегодня, 16 октября, начало рассматривать правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, планируемый дефицит составляет 1,095 млрд евро. В текущем году он на отметке в 489,171 млрд евро, то есть в 2,2 раза меньше. В 2016 году Литва получит на 16,6% меньше дотаций из Евросоюза.