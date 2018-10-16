Евростат назвал Литву одной из самых нищих стран Евросоюза

Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Порядка 29,6% жителей сегодняшней Литвы живут на грани нищеты, и этот показатель продолжает расти. Такие данные сегодня, 16 октября, официально представило европейское статистическое агентство Евростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это один из худших показателей в ЕС, хуже только в Болгарии, Греции и Румынии. В Латвии этот показатель составляет 28,2%, в Эстонии — 23,4%, в среднем в ЕС — 22,5%.

Напомним, в Литве малоимущим готовятся раздавать продовольственные пайки.

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