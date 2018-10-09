



ИА REGNUM Нижний Новгород

Назначение сразу пяти новых чиновников муниципального и областного уровня, слухи о потерях в рядах нижегородских депутатов, выбор нового имени для аэропорта «Стригино» и словесная невоздержанность депутата Заксобрания, которая может нанести урон репутации областного парламента, — это далеко не все события прошедшей недели в Нижегородской области.

Проект важного областного документа, который определит развитие региона до 2035 года, — Стратегии развития Нижегородской области направлен в Минэкономразвития России на согласование. Глава региона Глеб Никитин заявил, что «стратегия — не просто документ, это конкретный план действий» и он будет «лично контролировать исполнение заявленных в ней проектов».

В администрации Нижнего Новгорода — новые сотрудники и снова «варяги». В сферу строительства пришло сразу два специалиста из Санкт-Петербурга — Павел Саватеев и Леонид Самухин. Последний займёт пост директора департамента строительства, а Саватеев станет его заместителем. Перед новыми сотрудниками поставлена задача по изменению требований, предъявляемым к строительным организациям, «чтобы они были максимально конкурентными, и при этом интересы муниципалитета были защищены от недобросовестных подрядчиков».

Помимо строительной отрасли, новый руководитель появился и в сфере информационных технологий. Заместителем мэра по этому направлению стал Алексей Карапузов, прошедший конкурсный отбор, а заместителей Карапузову предложили выбрать из его конкурентов в конкурсе. Мэр Владимир Панов отметил, что есть еще два кандидата, которые, по его оценке, «имеют достаточно высокий потенциал для работы в администрации города». На должности заместителей Панова по социальной политике и коммуникациям, а также по образованию, культуре и спорту проведут два новых конкурса.

Зима близко, но в Нижнем Новгороде всё еще не могут определиться, куда складировать будущие снежные наносы, которые стали причиной многочисленных жалоб горожан в прошлом году. От прежних полигонов, не соответствующих санитарным нормам, решили отказаться в пользу новых участков, и тут снова проблема — земля под новыми площадками пока не имеет нужного статуса.

Сугробы

По итогам предварительного отбора на присвоение нового имени великого соотечественника аэропорту Стригино осталось пять «кандидатов». В их числе — писатель Максим Горький, изобретатели Иван Кулибин и РостиславАлексеев, знаменитый летчик-испытатель ВалерийЧкалов, а также КозьмаМинин. Звучало предложение назвать аэропорт в честь БорисаНемцова, но оно не набрало большой поддержки.

Сразу в двух областных ведомствах — новые руководители. ГУ МЧС России по Нижегородской области возглавил Валерий Синьков, который с июня 2018 года работал в статусе врио, а управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл поручили Владимиру Слободянюку. Прежний глава ведомства Игорь Ивашин ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

В бизнес-сфере Нижегородской области — крупная сделка. 81% акций нижегородского «Саровбизнесбанка» приобретает группа ВТБ. По мнению главы региона, это позволит взаимодействию региона и банков выйти на новый уровень. Помимо этого, в области еще одно крупное бизнес-событие — ПАО «Сбербанк», завод «Труд» и АО «Российский экспортный центр» подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместной акселерационной программы, который в числе прочего позволит разработать «коробочные» финансовые продукты для предприятий малого и среднего бизнеса.

А тем временем в Нижнем Новгороде готовятся к строительству новой станции метро «Сенная». Проект документации продления Горьковской линии будут готовить год, после чего его представят общественности.

Но помимо приятных новостей, горожан ожидают и затратные — Ассоциация нижегородских предпринимателей по обращению с отходами заявила о вероятности увеличения тарифов на вывоз мусора. Удорожание в столице региона может произойти в четыре раза, а в других городах и в 30 раз.

Депутаты Заксобрания региона в ближайшее время обсудят очередные поправки в бюджет-2018. После корректировок доходы областного бюджета вырастут на 374,5 млн рублей — до 152,719 млрд рублей, а расходы — на 324,5 млн рублей (до 155,272 млрд рублей).

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Самым обсуждаемым скандалом прошлой недели стал тот, что развернулся на просторах соцсетей. Областной депутат Олег Шавин, который представляет фракцию «Единой России» и является управляющим директором ПАО «ТНС-энерго НН» оскорбил градозащитницу Анну Давыдову, назвав «недочеловеком», а к другому активисту обратился словами «слышь, мышь». Политический обозреватель Валентина Бузмакова, комментируя эту историю, высказала мнение, что выходка Шавина репутацию Заксобрания подпортит, ведь он считается «тяжеловесом, одним из наиболее профессиональных и компетентных людей». При этом она выразила надежду, что «данная история будет уроком Шавину и всем его коллегам». Перед оскорбленной Давыдовой депутат извинился, но осадок у общественности остался.

А тем временем дума Нижнего Новгорода и Заксобрание области, по слухам, могут лишиться сразу двух депутатов. Ряды городских законотворцев может покинуть один из самых мало зарабатывающих депутатов, если судить по декларационной кампании 2017 года, — Сергей Каргин. А областной парламент может остаться без Валерия Сорокина, чей возможный уход обсуждают эксперты, отмечая, что без очередного громкого дела не обойдётся. Летом 2018 года Сорокин с профессиональной основы, то есть с той, где платят зарплату, перешёл на непрофессиональную.

А тем временем депутата думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова, который уже полгода находится в СИЗО как подозреваемый в коррупционном преступлении, оставили в камере. Рассмотрев жалобу на то, что у народного избранника от нахождения в следственном изоляторе «портится психика и здоровье», суд отклонил её. Экс-глава кладбищ Нижнего Новгорода просил перевести его под домашний арест или выпустить под залог в 1 млн рублей, который выразил готовность внести один из бывших городских депутатов.

Жизнь по стратегии…

Главный документ Нижегородской области, который должен определить основные приоритеты для нее вплоть до 2035 года, отправлен в Минэкономразвития России на согласование.

Alexxx Malev Нижегородская область

Напомним, в разработке стратегии социально-экономического развития Нижегородской области принимали участие свыше 400 человек из 18 экспертных групп, а всё лето в области шли общественные обсуждения проекта, в них приняли участие свыше 500 тыс. жителей. По результатам общественной экспертизы в стратегию было внесено порядка 8 тыс. предложений и инициатив, более 1 тысячи из них нашли отражение в итоговой версии документа.

«Стратегия — не просто документ, это конкретный план действий, и я буду лично контролировать исполнение заявленных в ней проектов. Нижегородцы провели масштабную работу — сформирован главный стратегический документ области, и для нас очень важно получать обратную связь от жителей в процессе его реализации. При этом, безусловно, оформление юридического статуса документа требует прохождения определенного цикла бюрократических процедур, согласования с федеральным центром», — отметил глава региона Глеб Никитин.

В единый день выборов 9 сентября 2018 года стратегия была вынесена на рейтинговое голосование. 94% участников поддержали проект.

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«Варяги» в Нижнем

Глава администрации Владимир Панов на прошлой неделе продолжил формировать свою команду, сделав сразу три назначения на ключевые посты. Два их них заняли уроженцы Санкт-Петербурга.

Директором департамента строительства и капитального ремонта назначили Леонида Самухина, а его заместителем —Павла Саватеева. Оба сотрудника до этого работали в Санкт-Петербурге. Новый глава департамента в разное время работал на разных постах в СПБ ГУ «Дирекция транспортного строительства», в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства, а до назначения директором нижегородского департамента он возглавлял отдел южных районов управления по надзору СПБ ГБУ «Мостотрест» комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Admgor.nnov.ru Леонид Самухин и Павел Саватеев

Его заместитель Павел Саватеев также имеет опыт работы в строительстве, в том числе и заместителем гендиректора ООО «Строительная компания «ГостСтрой», а также советником директора СПб ГБУ «Мостотрест» комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

«Неважно, откуда человек — из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы или любого другого города, — лишь бы у него была компетенция и, самое главное, мотивация. Приглашать на работу человека, у которого нет интереса к работе, нет желания добиться результата, — это заранее невозможно. У меня есть только два параметра, по которым я выстраиваю свои рабочие отношения, — это компетенция и результат. Поэтому если у новых сотрудников администрации не будет результатов, то, соответственно, с моей стороны с ними будут прекращены трудовые отношения», — отметил Владимир Панов, добавив, что перед новыми сотрудниками ставится задача по изменению требований, предъявляемым к строительным организациям, «чтобы они были максимально конкурентными, и при этом интересы муниципалитета были защищены от недобросовестных подрядчиков».

Третий госслужащий был отобран по результатам конкурсного отбора, он будет заместителем Панова по вопросу информационных технологий. Алексей Карапузов «имеет опыт в области консультирования по управлению информационными технологиями, а также реализации комплексных проектов создания и развития информационных систем в государственном секторе, разработке стратегий информатизации и реорганизации бизнес-процессов».

На встрече с новым сотрудником Владимир Панов отметил, что в задачи Карапузова входит сопровождение уже созданных информационных систем «Наш Нижний», «Антиснег», а также «в городе нужно внедрить систему «Культурный Нижний», «Экологическую карту города» и отдельную информационную систему для взаимодействия с предпринимательским сообществом».

"Внутри администрации тоже много дел — это, например, автоматизация бюджета и работы КУГИ», — подчеркнул мэр и предложил Алексею Карапузову подобрать себе заместителей из числа бывших конкурентов, так как «есть еще два кандидата», которые, по его оценке, «имеют достаточно высокий потенциал для работы в администрации города».

Информационные технологии

Для замещения должностей заместителей по социальной политике и коммуникациям, а также по образованию, культуре и спорту в Нижнем Новгороде проведут повторные конкурсы.

«Конкурс по определению кандидатов, претендующих на должность заместителя по образованию, культуре и спорту, на сегодняшний день признан несостоявшимся. Поэтому в ближайшее время я официально подпишу постановление о проведении повторного конкурса», — заявил Владимир Панов.

Снежный покров

Год назад жители Нижнего Новгорода ставили городским властям «неуд» за состояние дорог в зимний период — город превратился в каток со снежными наносами. В этом году «сани готовить» власти начали заранее — но вот незадача. Отказавшись от старых полигонов для складирования снега, новых пока не подготовили.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства уже оценил готовность к встрече зимы на 80%.

«Однако вопрос со складированием снега остается открытым: от прежних полигонов, не соответствующих санитарным нормам, решили отказаться в пользу новых участков, земля под которые пока не имеет нужного статуса. Предвидя сложности с уборкой снега, как это обычно бывает в областном центре, депутаты предложили привлекать к работам на общественных началах предпринимателей», — пишет газета «Коммерсантъ».

По словам и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина, средств достаточно, чтобы «качественно и вовремя убирать снег».

"Заготовка песко-соляной смеси выполнена почти на 80% — в наличии 29,7 из 37,9 т. Готовность спецтехники к зиме — 86%. С учетом ресурсов субподрядных организаций, работающих по муниципальным контрактам, сейчас мы располагаем 343 снегоуборочными машинами. Укомплектованность водителями и дорожными рабочими — 88%», — заявил Ухабин на совещании.

Депутатов между тем беспокоит вопрос складирования и утилизации снега. Они вспомнили, что, по предыдущим заявлениям Ухабина, все площадки, которым присвоен статус полигона, кроме полигона в Нижегородском районе, не могут использоваться для хранения снега, так как они не соответствуют саннормам. Для того чтобы привести их в нормативное состояние нужно 500−600 млн рублей, что нерационально, поэтому было принято решение определить новые площадки.

«На сегодняшний день по ним идет оформление земель на статус «полигона». Постараемся успеть до конца года», — цитирует Ухабина издание.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

Несмотря на заверения городских властей, у горожан и депутатов остались сомнения, что ситуация прошлого года не повторится.

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Авианейминг

Аэропорт «Стригино» в Нижегородской области принимает участие в проекте «Великие имена», результатом которого станет новое имя для международных «воздушных ворот».

Напомним, всего имена известных людей получат 45 аэропортов России, конкурс будет проходить в четыре этапа, его итоги станут известны 5 декабря 2018 года.

От горожан звучали разные предложения, вплоть до имён политиков современности, например Бориса Немцова, но Общественная палата Нижегородской области на сегодня определилась с вариантами имен для аэропорта «Стригино», выбрав пять. Жителям региона предстоит выбирать из организатора Земского ополчения Козьмы Минина, механика-изобретателя Ивана Кулибина, летчика Петра Нестерова, летчика-испытателя Валерия Чкалова и писателя Максима Горького

«Наш регион богат талантливыми людьми. И это представители совершенно разных сфер: великий писатель Максим Горький, изобретатели Иван Кулибин и Ростислав Алексеев, знаменитый летчик-испытатель Валерий Чкалов. Этот список можно продолжать долго. Очень хочется не забыть никого, чтобы в итоге у нашего аэропорта было яркое, запоминающееся и узнаваемое имя. И я надеюсь, что нижегородцы примут активное участие в голосовании», — отметил Глеб Никитин.

Bestalex Аэропорт «Стригино»

А в Казани тем временем, где предстоит поименовать сразу два аэропорта, возникло нетривиальное предложение, выбивающееся из общего ряда. Казанское отделение Международной независимой ассоциации трезвости обратилось в оргкомитет общенационального конкурса «Великие имена России» с предложением назвать аэропорт Казани именем «одного из крупнейших лидеров российского трезвеннического движения Александра Титовича Соловьева».

"Его деятельность существенно изменила к лучшему Казань на рубеже XIX—XX вв. и, можно сказать, оздоровила ее. Александр Титович Соловьев прославил Казань на весь мир: руководимая им организация — Казанское общество трезвости — за свою деятельность получила Большую премию на Всемирной промышленной выставке в Турине в 1911 году. Влияние просветительской деятельности А. Т. Соловьева ощущается спустя век после его кончины. В 1995 году в Казани возрожден оптимистический профилактический проект, успешно осуществлявшийся А. Т. Соловьевым и его соратниками (в России в целом аналогичный проект получил признание на два десятилетия позже). Мы желаем увековечить доброе имя», — пишут члены общества в своём обращении.

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Хотелось бы напомнить, что именно глава Татарии Рустам Минниханов несколько месяцев назад предложил Владимиру Путину вернуть на стадионы, где проходят спортивные матчи, продажу пива. Тоже своим родом «прославил» республику…

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Назначения недели

Сразу у двух ведомств Нижегородской области на прошлой неделе появились постоянные руководители.

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл возглавил Владимир Слободянюк. О новом руководителе довольно мало информации. Известно, что он 1981 года рождения, в 2003 году окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария», имеет квалификацию — ветеринарный врач, является кандидатом биологических наук.

Напомним, прошлый глава ведомства ИгорьИвашин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

От приписки «врио» избавился и начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, исполнявший обязанности с июня 2018 года. 9 октября состоялось торжественное совещание в связи с назначением Синькова на должность. Одним совещанием дело не ограничилось, в честь этого события даже был проведен персональный молебен.

Mchs.gov.ru Валерий Синьков

Он прошел перед встречей генерал-майора внутренней службы Синькова с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

«Перед беседой в находящемся в резиденции домовом храме в честь преподобного Сергия Радонежского глава Нижегородской митрополии совершил молебен на начало всякого благого дела. Митрополит Георгий пожелал Валерию Синькову помощи божией в служении Отечеству», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 2009 года управление возглавлял Алексей Шиканов, который в феврале 2017 года перешёл на место руководителя управления по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности региона.

Акценты экономики

Главной сделкой недели можно назвать приобретение 81% акций в «Саровбизнесбанк» группой ВТБ. Областные власти отнеслись к данной покупке весьма благосклонно, так как «ВТБ и «Саровбизнесбанк» давно и успешно работают в Нижегородской области, зарекомендовали себя как надежные партнёры при реализации важнейших для регионов проектов».

»С ВТБ недавно было подписано соглашение, предполагающее дальнейшее укрепление сотрудничества по различным направлениям. Уверен, что такое приобретение позволит нашему взаимодействию выйти на новый уровень», — отметил Глеб Никитин.

Вторая важная сделка — это меморандум о сотрудничестве между АО «Российский экспортный центр», ПАО «Сбербанк» и заводом «Труд», который касается реализации совместной акселерационной программы.

«Сотрудничество подразумевает развитие экспортных компетенций, переход от сервисной к акселерационной модели, а также разработку «коробочных» финансовых продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса», — отметили в правительстве региона, уточнив, что для завода это еще и возможность представить свою продукцию на международном уровне.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Между тем в Нижнем Новгороде две новости — хорошая и не очень. Во-первых, начаты работы по подготовке документации о продлении Горьковской линии метро до Сенной со строительством новой станции. МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) получило разрешение на подготовку документации. Её предоставят в профильный департамент не позднее 12 октября 2019 года. Завершить строительство планируется в 2021 году.

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А вторая новость — не очень, так как ведёт к росту расходов у горожан. Ассоциация нижегородских предпринимателей по обращению с отходами заявила о вероятности увеличения тарифов на вывоз мусора.

На прошедшем заседании профильной комиссии по экологии думы Нижнего Новгорода выступила эксперт-эколог Ассоциации Клара Романова, сообщившая, что с января 2019 года тарифы на вывоз мусора в областном центре вырастут в четыре раза, а в Кстове и иных городах региона рост может быть тридцатикратным.

«К такому выводу она пришла, изучив соответствующие федеральные законы и данные нижегородской Региональной службы по тарифам. По ее словам, это связано с тем, что сейчас в районах стоимость вывоза мусора низкая и, например, в Кстове составляет 27 коп. с 1 кв. м, тогда как в Нижнем Новгороде — 3 рубля. Таким образом, по подсчетам эксперта, для нижегородской семьи из четырех человек вывоз ТКО будет стоить 636 руб. в месяц, тогда как сейчас — 180 рублей», — пишет «Коммерсантъ».

И последние новости из мира экономики. Заксобрание региона в ближайшее время рассмотрит очередной пакет поправок в бюджет 2018 года. После корректировок доходы областного бюджета будут увеличены на 374,5 млн рублей — до 152,719 млрд рублей, расходы — на 324,5 млн рублей (до 155,272 млрд рублей).

Грубость от депутата

Самым обсуждаемым скандалом недели в Нижнем Новгороде стал конфликт депутата Заксобрания Олега Шавина с активистами движения, защищающего градостроительный облик города.

Дом скворцовой до ремонта

История началась со спора об итогах восстановительных работ по «Дому Скворцовой», которые велись в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», но претензии у депутата возникли уже по завершению фестиваля.

«Местом проведения фестиваля «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде стал дом вдовы титулярного советника Авдотьи Кирилловны Скворцовой 1891 года постройки. Здание расположено в историческом квартале церкви Трех Святителей по адресу: улица Короленко, 18. Волонтёры решили не просто покрасить фасад «Дома Скворцовой», а выполнить целый комплекс работ в соответствии с разработанным паспортом. Уже после того как «Том Сойер Фест» закончился, председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Олег Шавин заявил о нарушениях, которые присутствовали на протяжении всего фестиваля. Депутат уже обратился в Госжилинспекцию», — пишет издание «Нижний Новгород».

Заявление депутата о нарушениях стало предметом жарких споров в одной из соцсетей. Сокоординатор проекта Анна Давыдова сообщила изданию, что юрист градозащитников не может связаться с депутатом для обсуждения его заявления. Тот, в свою очередь, попытался опровергнуть это, и начался конфликт.

«Горожане устроили несколько выпадов в сторону депутата, на что тот ответил грубостью», — уточнило издание.

Досталось и Анне Давыдовой.

«Ты недочеловек, как в глаза твои посмотреть… моими пьяными», — сказал он ей напоследок, а другого активиста и вовсе сравнил с «мышью».

Позднее стало известно, что депутат извинился за свою грубость в личном сообщении, а градозащитница приняла извинения.

«Друзья, личное недоразумение с депутатом Шавиным исчерпано! Он извинился! По «ТСФ-НН» проверки продолжаются в правовом русле», — написала Давыдова в соцсетях.

Эксперты считают, что подобная выходка депутата нанесет урон репутации всего Заксобрания.

«Facebook — опасная вещь. Об этом многие не подозревают, когда там регистрируются. Это все равно что выйти на городскую площадь и произнести какие-нибудь бранные слова. Кстати, думаю, что он действительно был нетрезв, когда беседовал. Надеюсь, данная история будет уроком Шавину и всем его коллегам», — цитирует мнение нижегородского политобозревателя Валентины Бузмаковой издание newsnn.

Zsno.ru Заксобрание Нижегородской области

Бузмакова добавила, что выходка депутата в любом случае подпортит репутацию Заксобранию региона, ведь там Шавин считается «тяжеловесом, одним из наиболее профессиональных и компетентных людей».

Депутатские слухи

О возможном уходе сразу двух депутатов заговорили в кулуарах. Один из них — депутат думы Нижнего Новгорода 27-летний Сергей Каргин, который, по итогам декларационной кампании, входил в число самых небогатых народных избранников. Его годовой доход составил всего 73,775 тыс. рублей. У него в собственности есть дом общей площадью 18,5 кв. м и земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

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«Депутат Сергей Каргин намеревается сложить полномочия. На сайте Думы Нижнего Новгорода по новому регламенту в открытом доступе размещается информация о том, кто из депутатов присутствует на заседаниях. За период с апреля по сентябрь Сергей Каргин не присутствовал ни разу. Отметим, что до недавнего времени Сергей Каргин работал в ФОКе «Приокский» главным специалистом по организационно-массовой работе. Согласно информации, предоставленной в ФОКе, с ним был заключен контракт сроком один год, в сентябре в связи с истечением он был расторгнут», — пишет со ссылкой на свои источники издание «НТА-Приволжье».

Второй депутат, которому прочат сложение полномочий, — это Валерий Осокин, который работает в Заксобрании Нижегородской области, но летом 2018 года перешел с оплачиваемой основы на непостоянную.

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О нём пишет нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

«В Дзержинске активно обсуждают возможный скорый уход Валерия Осокина из Законодательного собрания. Якобы против него могут возбудить уголовное дело по факту нецелевого расходования средств депутатского фонда. Официальной информации о расследовании нет, а вот слухов ходит много. Подтвердятся они или нет — покажет следствие и время», — пишет Вовк, уточняя, что, если мандат будет сдан, то «в сентябре 2019 года нас ждут довыборы в округе №10», а «с учётом пятёрки депутатов, у которых проблемы с декларациями, довыборов может быть и больше».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, пару недель назад прокуратура области сообщила, что, по итогам декларационной кампании 2017 года, были найдены нарушения у пятерых депутатов — они скрыли наличие транспортных средств и недвижимости. Спикеру парламента области внесли представление.

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А тем временем о себе в медиа-повестке напомнил другой депутат думы Нижнего Новгорода — проходящий фигурантом уголовного дела Николай Ингликов.

Напомним, депутат думы Нижнего Новгорода и директор «Управления муниципальных кладбищ» Николай Ингликов был задержан на предприятии, которое он возглавляет, 27 марта 2018 года. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбуждённому по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, депутат получил взятку в размере 160 тыс. рублей за покровительство по службе и сохранение условий трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». В качестве меры пресечения для него выбран арест.

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Ингликов в жалобе попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест или выпустить под денежный залог в размере 1 млн рублей, который был готов внести за него бывший депутат думы Алексей Власкин. Суд оставил Николая Ингликова под стражей.

Газета «Коммерсантъ» также отмечает, что «в думе опровергли слухи, что в ближайшее время рассмотрят вопрос о лишении его депутатских полномочий».

"Домашний арест выгоден всем: это тот же арест, только дома. Следствие закончится, будет суд, а в условиях СИЗО у меня портится психика и здоровье», — заявил депутат в качестве обоснования своей просьбы.

Апелляция поддержала прошлое решение Московского районного суда, продлившего депутату срок ареста до 26 октября.