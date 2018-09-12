Стратегию развития Нижегородской области поддержали 94% избирателей

Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM В единый день голосования 9 сентября 2018 года 94% участников выборов поддержали проект Стратегии развития Нижегородской области. Об этом заявил представитель областного комитета по установлению итогов голосования по стратегии, ректор НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев.

По его словам, в голосовании по проекту Стратегии приняли участие более 502 тыс. человек, сообщает НИА «Нижний Новгород». Бюллетеней с пометкой «да» было более 471 тыс., почти 28 тыс. бюллетеней с пометкой «нет». При этом 2,5 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года — детальный план, определяющий будущее области не только с учетом региональной специфики, но и в соответствии с задачами, которые в качестве первоочередных обозначил президент России Владимир Путин. Документ включает развитие по нескольким направлениям: «Экономическое развитие», «Пространственное развитие», «Цифровое общество и люди будущего», «Технологический и промышленный потенциал», «Благосостояние людей», «Продолжительность жизни и здоровье», «Комфортная среда проживания», «Регион будущего», «Наша земля».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатором разработки Стратегии развития Нижегородской области является руководитель региона Глеб Никитин, представляющий «Единую Россию», который одержал победу на прошедших 9 сентября губернаторских выборах. За него проголосовали 67,75% участников выборов. Итоговая явка предварительно составила 41,51%, тогда как на выборах губернатора в 2014 году она была 54,49%.

Также проходили довыборы депутата Государственной думы, по итогам которых регион в нижней палате российского парламента будет представлять выдвинутый партией «Единая Россия» Дмитрий Сватковский.

В довыборах депутата Законодательного собрания области победил рабочий ПАО «ГАЗ», выдвинутый партией «Единая Россия» и известный своим вопросом Владимиру Путину о его выдвижении на выборах президента РФ, Артем Баранов.

Также замещался вакантный мандат депутата гордумы Нижнего Новгорода — он достался бывшему министру культуры области, советнику главы региона, выдвинутому партией «Единая Россия» Сергею Горину.

Кроме того, дополнительные выборы в единый день голосования проходили в 27 районах и четырёх городских округах Нижегородской области.