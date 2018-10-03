Нижегородские депутаты не указали в сведениях о доходах машины и дома

Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Председателю Законодательного собрания Нижегородской области внесено представление в связи с установлением фактов некорректной информации в сведениях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По результатам проверки выяснилось, что пятеро депутатов не указали в декларациях транспортные средства и объекты недвижимости.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах депутаты в ряде регионов лишились мандатов.

Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В Башкирии за аналогичные нарушения досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что некоторые депутаты сведения о доходах не представили вообще. По итогам антикоррупционных проверок лишились мандатов девять депутатов разных уровней в Татарии.

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В мае текущего года депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер фракции ЛДПР Владислав Атмахов перешел на освобожденную основу после того, как к нему проявила интерес прокуратура. Надзорное ведомство, выявив недочеты в декларации о доходах, настаивало на лишении его должности главы фракции, но на депутаты проголосовали за решение о переходе с постоянной основы.

В Удмуртии готовятся провести 35 проверок по факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности.