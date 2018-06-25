Урожай зерновых в России превысил 100 миллионов тонн. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, по состоянию на 3 октября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,8 млн га, или 88,6% к уборочной площади (в 2017 г. — 42,2 млн га). Намолочено 102,3 млн тонн зерна (в 2017 г. — 126,5 млн тонн), при урожайности 25,7 ц/га, что на 4,3 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 30 ц/га).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебное поле после уборочных работ

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Практически завершилась уборочная кампания в Южном федеральном округе, где с 95% уборочных площадей намолочено уже 27,9 млн тонн зерна при урожайности 33,8 ц/га. Чуть более 80% площадей зерновых убрали в Северо-Кавказском федеральном округе, получив 9,9 млн тонн зерна при урожайности 36,5 ц/га. В Центральном федеральном округе обмолочено 93% площадей, с которых получено 25,8 млн тонн зерна (урожайность 35,7 ц/га). В Приволжском федеральном округе убрано уже более 90% к уборочной площади, что составило 21,2 млн тонн зерна при урожайности 17,8 ц/га. В Северо-Западном федеральном округе — обмолочено 86,9% площади и получено 712,8 тыс. тонн зерна при урожайности 27,2 ц/га. В Уральском федеральном округе уборка зерновых завершена на 86,8%, намолочено 4,9 млн тонн зерна при урожайности 16,8 ц/га. В Дальневосточном федеральном округе уборочные работы завершены почти на 77% площадей, намолот составил 466,1 тыс. тонн зерна при урожайности 19,7 ц/га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Близится к завершению уборочная кампания даже в тех регионах, где посевные работы пришлось переносить из-за погодных условий или даже объявлять режим ЧС. В Алтайском крае, по оперативной информации на 3 октября, основную зерновую культуру — пшеницу — убрали с 1,327 миллиона гектаров (77%), получив 4,1 миллиона тонн зерна. В Новосибирской области валовой сбор зерна в ходе уборочной кампании — 2018 превысил полтора миллиона тонн.

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В целом по Сибирскому федеральному округу обмолочено уже 69,7% площадей и получено 11,4 млн тонн зерна (в 2017 г. — 13,7 млн тонн), при урожайности 18,2 ц/га, тогда как в 2017 году она была хуже (16,6 ц/га). Но, как и в 2017 году, когда в России был собран рекордный урожай зерновых (более 130 миллионов тонн), цена пшеницы по-прежнему низка, зато стоимость её производства увеличилась, подорожало практически все: гербициды, техника, семена. Но больше всего — топливо. Взлетевшие весной цены на ГСМ сделали посевную и уборочную кампании поистине «золотыми».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

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«Мы в растерянности. Если в 2017 году нам поясняли, что цены на зерно рухнули из-за перепроизводства, то почему в 2018 году, когда по всем округам идёт недобор урожая и его качество падает, закупочная цена пшеницы третьего класса в Сибири в два раза ниже, чем, скажем, в Саратовской области? Я узнавал, у коллег из южного региона покупают тонну за 14 070 рублей, а у нас почему за 6−7 тысяч? Это грабёж», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Алтайского края Владимир Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

По его наблюдениям, несмотря на очевидные проблемы, ни алтайские власти, ни власти соседних сибирских территорий, ни чиновники в российском правительстве не обеспокоены их решением.

«Им всем не до нас: то выборы, то отставки. А МРОТ подняли, районный коэффициент увеличили, но я не представляю за счёт каких средств рабочим теперь зарплату повысить? Почему никто не думает, что случится с хлебным рынком, если производители зерна начнут массово разоряться?» — задаётся вопросом алтайский фермер.

Очевидно, что вывозить зерно из Сибири, пусть даже по льготным тарифам, весьма накладно, учитывая отдалённость территории от зерновых терминалов. Но если до 2016 года аграриев в такой ситуации спасали зерновые интервенции, то теперь этот эффективный механизм государственного регулирования «сломался», во многом — «благодаря» продаже значительной части акций Объединенной зерновой компании братьям Магомедовым, находящимся сейчас под следствием в связи с уголовным делом о крупном хищении бюджетных средств.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский аграрий

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«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — заявлял в конце июля глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых

Может быть, пора уже обозначить более конкретные сроки этого «случая»? Невероятно, но, кинув аграриям «с барского плеча» 5 вместо подтверждённых 12 миллиардов рублей на компенсацию роста цен на ГСМ, новый глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил недавно, что крестьяне и этой сумме должны быть рады:

«Да, сумма ущерба была нами посчитана, она составляла порядка 12 млрд, но при этом надо четко понимать, что мы с вами живем в рыночной экономике, они (аграрии), когда принимали решение о том, что они занимаются сельскохозяйственным бизнесом, брали на себя определенные риски, понимали, что цены на разное сырьё могут колебаться».

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Тем временем производители хлеба уже не раз заявляли о намерениях поднять цены на свою продукцию с связи с подорожанием зерна. Так кто же поможет крестьянам, которые уже не просто говорят о серьезных финансовых трудностях, а готовы кричать, потому что их никто не слышит? Кто обеспечит гражданам России стабильную цену на хлеб?