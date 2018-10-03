В Новосибирской области первые сельхозпредприятия завершили уборку зерновых

Новосибирск, , 07:22 — REGNUM В Новосибирской области первые девять сельхозпредприятий полностью завершили уборку зерновых, сообщили ИА REGNUM в региональном Минсельхозе. По данным министерства, валовой сбор зерна в ходе уборочной кампании-2018 превысил полтора миллиона тонн.

Новосибирские аграрии на сегодняшний день обмолотили 750,7 тыс. га зерновых (53,4% от общей уборочной площади). Урожайность — 20,8 ц/га (на 1,9 ц/га выше, чем в 2017 году). В 18 районах региона обмолочено более 50% зерновых культур. Среди лидеров — Маслянинский, Черепановский, Сузунский и Купинский районы. Лидер по валовому сбору — Краснозерский район (172,7 тыс. тонн при 60% убранной площади).

Всего в ходе уборочной кампании-2018 новосибирским аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 млн га, в том числе пшеницу — на площади 900 тысяч га.

В этом году новосибирским сельхозпроизводителям было направлено более 2,7 млрд рублей средств господдержки из областного и федерального бюджетов, в том числе 211 млн рублей — из резервного фонда на возмещение части затрат на приобретение ГСМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирским сельхозпредприятиям в 2018 году пришлось изрядно понервничать — из-за неблагоприятных погодных условиях сместились сроки посевной и уборочной кампаний. Был введён режим ЧС в сельском хозяйстве. Тем не менее новосибирские власти уже заявили, что несмотря на снижение темпов уборочной кампании урожайность зерновых и зернобобовых культур высокая, а потому опасений, что региону не хватит зерна, у них нет.

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