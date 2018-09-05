МВД просит суд арестовать экс-главу ОЗК по делу братьев Магомедовых

Москва, , 13:34 — REGNUM Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство министерства внутренних дел об аресте бывшего генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, который подозревается в участии в организованном преступном сообществе по уголовному делу группы «Сумма», сообщает 5 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2012—2013 годах ранее арестованный по этому делу бывший начальник экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов сопровождал несколько сделок по закупке украинского зерна у группы компаний Newbay. Получив по предоплате $20 млн, партнеры ОЗК зерно не отгрузили.

Как считают в МВД, таким образом якобы была осуществлена растрата средств в пользу одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. По данным сделкам у следствия появились претензии к Сергею Полякову, который в это время руководил ОЗК.

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств были арестованы в конце марта Тверским судом. В уголовном деле, фигурантами которого выступают бизнесмены, имеется семь эпизодов. Сумма предполагаемого нанесенного ими ущерба — 2,5 млрд рублей.

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