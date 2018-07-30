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Активы 24 компаний арестованы в рамках дела братьев Магомедовых

Общество

Совладельцев компании «Сумма» обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей

Москва, 30 июля 2018, 15:27 — REGNUM  На активы и банковские счета 24 компаний в рамках расследования уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда наложен обеспечительный арест. Такое решение сегодня, 30 июля, принял Тверской суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

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Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов арестован вслед за братом

В частности, под ограничительными мерами оказались счета и активы таких компаний, как ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ООО «Россетьэнерго», ООО «Сахагазсинтез-недра», страховая компания «Воско» и «Объединённая зерновая компания».

Как сообщало ИА REGNUM, совладельца группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Дагестанским бизнесменам было предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ. Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В уголовном деле, фигурантами которого они выступают, семь эпизодов. Сумма предполагаемого нанесенного ими ущерба — 2,5 млрд рублей.

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В середине мая по решению Тверского суда Москвы на банковские счета Магомедовых был наложен арест. Сумма арестованных по ходатайству следствия средств не уточнялась. Ранее арест был наложен на денежные средства, изъятые у них в ходе обыска. Речь идёт о сумме в более чем $1 млн. В конце июня в рамках уголовного дела владельцев группы «Сумма» были арестованы счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта.

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Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
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