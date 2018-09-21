Традиционное ожидание осенних перестановок в высших эшелонах власти в Казахстане оправдалось частично.

Иван Шилов ИА REGNUM Асет Исекешев

10 сентября был отправлен на пенсию руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков и вместо него на эту должность был назначен Асет Исекешев,бывший до этого акимом города Астаны.

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11 сентября с поста министра финансов Бахыт Султанов перешел на должность акима города Астаны.

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18 сентября министром финансов стал Алихан Смаилов, который был до этого помощником президента и отвечал за экономические вопросы.

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19 сентября на должность помощника президента — секретаря Совета безопасности был назначен Габит Байжанов, а, соответственно, на его прошлую должность директора службы внешней разведки «Сырбар» был временно назначен первый заместитель директора Исатай Сартаев.

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21 сентября на должность помощника президента, отвечающего за экономические вопросы, был назначен бывший министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков. Похоже, ЕЭК стала кузницей кадров и испытательным полигоном для казахстанских чиновников экономического блока.

Paul Huxley Перетасовка карт

Ни одно из этих имен и ни одна из должностей не назывались ни в одном прогнозе по кадровым перестановкам, которые озвучивались в СМИ или в социальных сетях. Фактически еще раз подтвердилось то, что в последние несколько лет кадровая политика в Казахстане абсолютно непредсказуема и не зависит от объективных факторов.

При этом при анализе произведенных перестановок возникают определенные вопросы.

Ушел ли из большой политики Адильбек Джаксыбеков? С одной стороны, он ушел на пенсию, с другой стороны — теперь он возглавляет одну из крупнейших корпораций на севере страны — он возглавил совет директоров корпорации «Цесна» — его люди остались на прежних местах, а АО «Цеснабанк» оказана со стороны Национального банка существенная помощь. Так что тут есть даже определенный выигрыш — теперь Джаксыбеков сможет заняться личными проектами, не тратя время на бюрократическую работу, которая у любого чиновника занимает львиную долю времени.

Каким руководителем администрации президента будет Асет Исекешев? Вполне вероятно, при выборе кандидатуры были учтены следующие факторы: он работал непосредственно с президентом и пользуется его доверием, у него неконфликтный характер и у него нет своей команды. Поэтому можно ожидать, что никаких конфликтов ни с другими госорганами, ни внутри администрации у Исекешева не будет. При этом он сможет обеспечить необходимый уровень функционирования — или как минимум не допустит его дальнейшего падения.

(сс) Yakov Fedorov Асет Исекешев

Справится ли с ролью акима Бахыт Султанов? Бахыт Султанов всю карьеру, а она начиналась с самых низов, провел в финансовом блоке правительства и никогда не работал в местных исполнительных органах (акиматах).

При этом у казахстанских акиматов есть три отличия от центральных ведомств:

Их полномочия в политической практике четко очерчены территориальными границами административной единицы — что бы там ни происходило, с них спрашивают в первую или во вторую очередь. В отличие от акиматов полномочия министерств более размыты — у министров всегда есть возможность переложить ответственность на другое министерство, акиматы и квазигосударственные компании. Акимы должны постоянно общаться с населением, что для многих кабинетных чиновников проблема — не все могут и умеют это делать. Акимы имеют дела с факторами, которые невозможно избежать или устранить путем переговоров: к примеру, город может завалить снегом или затопить дождем, и надо с этим справляться.

Для Бахыта Султанова такой этап в карьере станет определяющим. Если он сможет с ним успешно справиться, то станет политическим тяжеловесом, в противном случае должность обозначит его «административный потолок».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Час X

Почему секретарем Совета безопасности стал Габит Байжанов? 5 июня 2018 года был принят закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», который придал этому органу дополнительные полномочия и новый статус. Раньше Совбез был консультативно-совещательным органом при администрации президента, теперь, согласно определению, стал

«конституционным органом, образуемым президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене».

Пожизненным председателем Совета безопасности является Нурсултан Назарбаев. Разумеется, тут же возникла версия, что Совет безопасности является средством обеспечения транзита власти: в случае, если Нурсултан Назарбаев покидает пост президента, он сможет на посту председателя Совбеза координировать деятельность преемника. Поэтому многие думали, что на пост секретаря Совета безопасности, который и будет руководить повседневной его деятельностью, придет политический тяжеловес — Карим Масимов или Адильбек Джаксыбеков, но все вышло иначе. Секретарем Совета безопасности опять стал представитель силового блока, а не политик, как будто новых полномочий и не добавлялось.

Usa.gov Карим Масимов

По всей видимости, это было сделано для того, чтобы снизить напряженность между разными центрами власти, испугавшимися передела полномочий и неизбежных в связи с этим конфликтов. Гораздо больше о том, будут ли реализованы новые полномочия Совбеза, скажет будущее его разделение с администрацией президента, новый размер штата и бюджет. Так что тут во многом все зависит от того, какие исполнители туда придут.

Если не считать большого промежутка между назначением секретаря Совбеза и министра финансов, то в произведенных назначениях нет ничего особого. С другой стороны, такой временной люфт говорит о трудностях с принятием кадрового решения — слишком сложный выбор, слишком много интриг вокруг него. Но решения были приняты, и госаппарат будет работать в прежнем режиме. При этом в стране продолжают курсировать слухи о возможной смене премьер-министра и председателя Национального банка.

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