В Службе внешней разведки Казахстана сменилось руководство

Астана, , 18:32 — REGNUM Директор Службы внешней разведки Казахстана Габит Байжанов освобожден от занимаемой должности и назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, сообщила сегодня, 19 сентября, пресс-служба главы государства.

Исполнение обязанностей директора службы временно возложено на первого заместителя директора Службы внешней разведки «Сырбар» Исатая Сартаева.

Кузембек Аденов освобожден от должности заместителя директора в связи с переходом на другую работу. На эту должность назначен Жанат Шаймерденов.

Служба внешней разведки «Сырбар» подчиняется непосредственно президенту Казахстана. Ведомство занимается разведкой, аналитикой и нацбезопасностью.