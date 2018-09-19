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В Службе внешней разведки Казахстана сменилось руководство

Политика

Бывший директор службы назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности Республики Казахстан

Астана, 19 сентября 2018, 18:32 — REGNUM  Директор Службы внешней разведки Казахстана Габит Байжанов освобожден от занимаемой должности и назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, сообщила сегодня, 19 сентября, пресс-служба главы государства.

Исполнение обязанностей директора службы временно возложено на первого заместителя директора Службы внешней разведки «Сырбар» Исатая Сартаева.

Кузембек Аденов освобожден от должности заместителя директора в связи с переходом на другую работу. На эту должность назначен Жанат Шаймерденов.

Служба внешней разведки «Сырбар» подчиняется непосредственно президенту Казахстана. Ведомство занимается разведкой, аналитикой и нацбезопасностью.

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Политическая жизнь Казахстана
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