Назарбаев назначил нового министра финансов Казахстана

Астана, , 14:36 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении на должность министра финансов республики Алихана Смаилова, который ранее занимал должность помощника президента, сообщили 18 сентября в пресс-службе главы государства.

Алихан Смаилов родился в 1972 году. С 1993 года работал на руководящих должностях в различных государственных службах. Госслужащий был назначен помощником президента в декабре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября бывший министр финансов Казахстана Бахат Султанов был назначен акимом (мэорм) Астаны. Предыдущий глава города Асет Исекешев стал руководителем администрации президента.

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