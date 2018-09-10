78-летний Назарбаев отправил на пенсию 64-летнего главу своей администрации

Астана, , 15:37 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об увольнении главы администрации президента Адильбека Джаксыбекова, сообщили 10 сентября в пресс-службе главы государства.

Джаксыбеков освобожден от должности по причине достижения пенсионного возраста. Новым главой администрации президента назначен Асет Исекешев.

Напомним, Исекешев занимал должность акима (мэра) города Астаны с 21 июня 2016 года. С 6 августа 2014 года по 21 июня 2016 года чиновник возглавлял министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

64-летний Адильбек Джаксыбеков занимал пост руководителя администрации президента Казахстана с 21 июня2016 года.

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