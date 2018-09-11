Новым мэром столицы Казахстана стал бывший министр финансов

Астана, , 15:21 — REGNUM Бывший министр финансов Казахстана Бахыт Султанов назначен новым акимом (мэром) Астаны.

Напомним, бывший аким Астаны Асет Исекешев накануне был назначен руководителем администрации президента Казахстана вместо прежнего главы Адильбека Джаксыбекова.

Бахыт Султанов родился в 1971 году в Алма-Ате. С июня 2003 по февраль 2006 года был вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января по август 2007 года занимал пост вице-министра финансов. С 10 августа 2007 года возглавил министерство экономики и бюджетного планирования страны. 21 января 2012 года был назначен на должность заместителя руководителя администрации президента Казахстана. С ноября 2013 года работал министром финансов.

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