Помимо низкой явки и провала единороссов, особенностью региональных выборов в Сибири, где выбирали губернаторов и кандидатов в местные парламенты, стало большое количество испорченных бюллетеней. На основе данных ГАС «Выборы» редакция ИА REGNUM подсчитала, что в общей сложности избиратели Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв и Хакасии испортили 110 949 бюллетеней.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из испорченных бюллетеней на выборах губернатора Алтайского края

Причём с учётом количества действительных бюллетеней процент испорченных в различных регионах разнится довольно заметно. От 1,75% (Кемеровская область) до 5,1% (Хакасия).

Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах губернаторов в СФО (9 сентября 2018 г.).

Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах губернаторов в СФО (9 сентября 2018 г.)

число недействительных бюллетеней

число действительных бюллетеней

общий процент испорченных бюллетеней

явка

3,1%

2,8%

44%

1,7%

66,3%

2,6%

37,2%

4,3%

28,9%

5,1%

39%

По мнению одного из кандидатов в губернаторы Алтайского края, депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Семёнова (ЛДПР), большой процент испорченных бюллетеней, скорее всего, говорит о протестном голосовании, о намеренной порче бюллетеней избирателями, а не о технологии, когда недобросовестные сотрудники участковых комиссий портили бюллетени тех кандидатов, которых нужно было «снести».

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из испорченных бюллетеней на выборах губернатора Алтайского края

Кстати, в некоторых сибирских регионах количество недействительных бюллетеней на выборах в региональные парламенты (всего 70 218) в процентном соотношении оказалось даже больше, чем на губернаторских выборах. И, судя по всему, дело тут вовсе не в явке.

К примеру, в Кемеровской области на выборах в депутаты местного парламента при явке более 66% недействительными оказались порядка 2,2% бюллетеней, тогда как в Бурятии и Иркутской области при явке 37,7% и 26,3% соответственно процент испорченных бюллетеней превысил 4,5%.

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Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах депутатов в заксобрания СФО (9 сентября 2018 г.)

регион

число недействительных бюллетеней

число действительных бюллетеней

общий процент испорченных бюллетеней

явка

4,2%

4,6%

4,7%

2,2%

«Испорченные бюллетени — это форма протестного голосования. Поскольку графы «против всех нет», каждый упражнялся в этом отношении как мог», — пояснил «Заб.ру» забайкальский политолог Игорь Линник.

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Скорее всего, такая же картина наблюдается и в некоторых других округах, особенно там, где власти злоупотребили административным ресурсом в стремлении обеспечить явку и голоса партии власти. Впрочем, это тема для отдельного исследования. Кажется, выборы во Владимирской области, Хакасии, Приморье и Хабаровском крае, где предстоит второй тур, воодушевили тех избирателей, которые ранее считали выборы бессмысленным занятием, «голосуй-не голосуй»… А значит, избирательная активность будет расти. И, может быть, имеет смысл вернуться к графе «против всех» в бюллетенях?

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования жители Сибири выбирали мэров, муниципальную власть и представителей в региональные парламенты. В шести регионах: Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии в единый день голосования выбирали губернаторов. Выборы в региональные парламенты прошли в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Кузбассе.

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Специальная строка «Против всех кандидатов» в избирательных бюллетенях появилась в октябре 1993 года указами президента РФ Бориса Ельцина о выборах в Государственную думу и Совет Федерации.

В 2006 году предложение об исключении графы «против всех» из избирательных бюллетеней было внесено законодателями Тверской области. Преимущество этой нормы они увидели, к примеру, в экономии бюджетных средств, заявив, что тем самым снижается вероятность проведения повторных выборов. После единого дня голосования 9 сентября 2018 года этот довод можно смело опровергнуть.