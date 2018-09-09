Выборы в Кузбассе: без бури, но с фальстартом по явке и найденной собакой

Анна Алябьева, , 19:32 — REGNUM

В Кемеровской области в 20:00 (время местное) завершилось голосование на выборах губернатора. Судя по новостям в местных СМИ и сообщениям в социальных сетях, выборы прошли спокойно, как, впрочем, и вся избирательная кампания. Не было в ней ни особых скандальных заявлений, ни непредвиденных событий — всё шло своим чередом — выдвижение, регистрация и подготовка. Такое затишье без бури.

Развлечения и угощения

А вот местные власти ко дню голосования подготовились основательно — завлечь избирателей на участки они решили развлечениями и угощениями. Например, в Киселевске до некоторых избирательных участков курсировал специальный транспорт, который довозил желающих проголосовать до места и обратно. В городе Кемерово 9 сентября проходило более 100 спортивных мероприятий: турниры, первенства, соревнования, эстафеты, весёлые старты. На 12 участках можно было сдать нормы «Готов к труду и обороне». Специалисты МАУ «Школьное питание» приготовили более тонны гречневой каши, и на всех избирательных участках были организованы чайные столы. Можно было купить продукты питания со скидкой до 20%. Компании проводили дегустацию своей продукции. В день выборов в общественном транспорте Кузбасса проезд был бесплатным: в автобусах, трамваях и троллейбусах (кроме маршрутного такси). Жители Кемерова, кроме того, могли бесплатно привиться от гриппа и получить консультации врачей прямо на избирательных участках или неподалёку от них.

Тем временем в ходе голосования отличился кемеровский избирком и один из кандидатов.

Прогноз или техническая ошибка?

Так, региональный ЦИК опубликовал явку избирателей за два часа до того, как она должна была появиться: явка на 15:00 появилась на сайте избиркома около 13:00 (время местное). На горячей линии кемеровского ЦИКа предположили, что это была техническая ошибка, и пообещали уточнить информацию. Позже данные о явке на 15:00 с сайта были удалены.

Собака друг не только человека, но и кандидата

А один из кандидатов нашёл способ напомнить о себе и в день выборов, не нарушая закон.

«Во время прогулки по парку Жукова нашёл потерявшуюся собаку породы бигль. Прошу помочь найти хозяев. Полезную информацию пишите в личные сообщения», — написал Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «Вконтакте» и даже разместил милое фото с «потеряшкой».

После чего получил под своим постом не только позитивные комментарии, но и негативные:

«Ну другого я и не ожидал в день выборов ! Хоть как то о себе напомнить ! ребят ну по закону ровно всё, а по совести не честно!»

«Зачем во всём видеть подвох… Человек доброе дело делает. Другой бы прошёл и глазом не моргнул».

Несмотря на отзывы потенциальных избирателей, местные СМИ активно использовали эту темы для публикаций.

Позже Цивилёв опубликовал новый пост:

«Всем спасибо! Благодаря вашему неравнодушию удалось быстро найти хозяйку. Татьяна отпустила поводок, гуляя с Лаймой по парку Жукова. По словам кемеровчанки, собачка — непоседа и часто убегает. Наказал ей внимательнее следить за таким чудесным питомцем», — поделился со своими подписчиками он.

И даже фото и видео со счастливой хозяйкой опубликовал.

По итогу

По данным, которые озвучил председатель кемеровской избирательной комиссии Пётр Батырев, по состоянию на 21:00 поступило девять обращений, одна письменная жалоба и 38 — на «горячую» линию.

«Из них 22 вопроса касались разъяснения порядка голосования, шесть — о порядке информирования, четыре — по вопросам агитации — не подтверждено, два — по неточности в списках — не подтвердилось, а также недовольство отсутствием сейфа в помещении для голосования, — цитирует «Газета Кемерова» Батырева.

Таким образом, делает вывод СМИ, выборы в Кемеровской области прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Напомним, жители Кузбасса 9 сентября выбирали губернатора. Явка на избирателей на 18:00 составила 58,87%, в 2015 году — 83,51%.

На этот пост претендуют: Владимир Карпов, Елена Латышенко, Татьяна Протас, Юрий Скворцов, Игорь Украинцев, Сергей Цивилёв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе закрылись избирательные участки: явка ниже, чем в 2015 году