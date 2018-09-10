Результаты выборов в Иркутской области назвали вызовом для КПРФ

Москва, , 09:29 — REGNUM Вызовом для коммунистов назвал депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) результаты выборов в заксобрание Иркутской области, на которых КПРФ обошла «Единую Россию» по спискам и получила одинаковое с ней количество мест по одномандатным округам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Безусловно, сложившаяся ситуация — это вызов для коммунистов, и для региона в целом, но это и возможность не тратить время и энергию на политические распри, а сосредоточиться на экономических и социальных вопросах», — отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что КПРФ в Иркутской области предложила качественную позитивную повестку — пятилетний план развития региона, который сейчас разрабатывается по инициативе губернатора Сергея Левченко.

«Тем самым коммунисты опровергли традиционный упрек в их адрес в том, что они используют исключительно протестную повестку, что им нечего предложить в позитивном ключе», — добавил он.