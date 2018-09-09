Во всех регионах Сибири завершилось голосование на выборах

Новосибирск, , 17:35 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа закрылись избирательные участки.

В шести регионах: Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии в единый день голосования выбирали губернаторов.

Выборы в региональные парламенты прошли в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Кузбассе; в горсоветы — в Красноярске, Абакане и Кызыле.

А жители городов: Томска, Абакана и Новокузнецка 9 сентября выбирали мэров.

Предварительные данные по явке

Губернаторы:

В Кузбассе явка избирателей на выборах губернатора на 18:00 составила 58,87% (в 2015 году явка составила 83,51%).

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В Красноярском крае — 24,82% (в 2014 года к этому времени она составляла 26,94%0.

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В Алтайском крае к 18:00 проголосовало 33,28% избирателей.

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Явка на выборах главы Хакасии — 35,18%.

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В Омской области проголосовать решили 39,12% избирателей (на 18:00).

Мэры

Явка на выборах мэра Томска к 18:00 (время местное) составляла 16,40% (в 2013 году явка к этому времени достигла 18,49%).

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На выборах мэра Новокузнецка к этому времени пришли 36,98% избирателей.

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Явка в Абакане — 30,16% (2013 год — 28,45%).

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Отметим, что в России 9 сентября — единый день голосования. В 80 регионах страны проходят более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в списках избирателей — около 65 млн человек