Опасения участников нефтяного рынка о том, что в отсутствие комплексных мер по его стабилизации цены на бензин будут расти, а независимые компании — разоряться, похоже, оправдываются.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

Цена моторного топлива на Санкт-Петербургской сырьевой бирже растёт, причём весьма существенно (более 8%), несколько недель подряд. Это не могло не сказаться на росте мелкооптовых цен. В некоторых регионах Сибири, к примеру, на этой неделе больше всего подорожал бензин, отпускаемый с нефтебаз «Газпром-Регион». Растёт и цена тонны дизельного топлива: его продают по цене 50 тыс. рулей за тонну.

Читайте также: Мелкооптовые цены на бензин пошли в рост. Пришёл черёд повышения розничных?

Учитывая данные Росстата, в которых сказано, что объем производства нефтепродуктов с 27 августа по 2 сентября 2017 года в сравнении с предыдущей неделей вырос на 5,7% (835,5 тыс. тонн), основная причина напряжённости на внутреннем рынке, скорее всего, связана с интенсивным экспортом.

Gazprom-neft.ru Московский НПЗ (МНПЗ). 2009 год

О том, что добыча российской нефти вышла на многолетний максимум, сообщила на днях «Газета.ру»:

"Россия продала сырой нефти за первые 8 месяцев этого года примерно на $80 млрд. Бюджет от этой торговли получил около 3,7 трлн рублей только «по линии» Федеральной таможенной службы. При этом добыча черного золота вышла на многолетние максимумы».

Как следует из статистики Минэнерго РФ, в июне и июле 2018 года объем производства нефти (включая газовый конденсат) превысил 47 млн тонн в месяц. В августе, по данным ЦДУ ТЭК, добыча составила 47,4 млн тонн. Министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что в сентябре производственные показатели останутся на уровне августа. При средней цене почти $70, Россия смогла продать нефти за восемь месяцев этого года примерно на $80 млрд.

Очевидно, что дорогая нефть позволяет решать правительству две задачи — сводить с профицитом федеральный бюджет и пополнять резервы. Дальнейшие прогнозы в этом ключе тоже весьма оптимистичны. К примеру, о том, что цены на нефть могут легко уйти и за отметку $80 за баррель еще до того, как США введут обещанное эмбарго на поставку нефти из Ирана (4 ноября США пообещали ввести эмбарго на поставки нефти из Ирана), сообщил директор аналитического департамента «GoldenHills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. По его словам, «это возможно при повышении спроса на бензин от ускорения экономики США, усложнении спящих гражданских процессов в Ливии, рэкете в Африке, диверсиях на трубопроводах в Латинской Америке, учащении ураганов в Карибском бассейне».

Читайте также: Индия закупит нефть в Иране, несмотря на санкции США

Не потому ли политика регуляторов, так и не определившихся до конца с комплексом мер по стабилизации внутреннего топливного рынка и так называемым налоговым маневром в нефтяной отрасли, до сих пор остаётся такой невнятной, а механизм ограничения экспорта, который бы позволил насытить внутренний рынок нефтепродуктов, до сих пор не включён?

Вот и получается, что дешевый рубль полностью отвечает интересам правительства, а интересы российских потребителей отошли на второй план. Если не повысить экспортные пошлины на бензин, то уже осенью случится вторая волна топливного кризиса, предупредили эксперты.

За последнюю неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 10 российских столицах (более всего цены вновь выросли в Чите — на 0,8%, Симферополе — на 0,3%, Петрозаводске — на 0,2%), а снижение — в пяти (более всего он подешевел в Белгороде — на 1,3%, Курске — на 0,9% и Липецке — на 0,4%).

Читайте также: В Ростове-на-Дону продолжает дорожать бензин

Читайте также: В Калужской области подорожали оптовые цены на бензин и дизтопливо

Росстат Так Росстат которую неделю иллюстрирует свою информацию «Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них»

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный повысились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.