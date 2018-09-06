Мелкооптовые цены на бензин пошли в рост. Пришёл черед повышения розничных?

Барнаул, , 08:31 — REGNUM В Алтайском крае и некоторых других регионах за последний месяц значительно выросли мелкооптовые цены на моторное топливо. Так, если по состоянию на 9 августа 2018 года ООО «Газпром-Регион» отгружало с Барнаульской нефтебазы АИ-95 по 48 700 рублей за тонну, то с сегодняшнего дня, 6 сентября, продаёт по цене 52 900 (увеличение на 4200 рублей). АИ-92 за месяц подорожал с 47 450 рублей до 49 350 рублей за тонну (увеличение на 1900 рублей), Дизельное топливо с 49 200 рублей за тонну подорожало до 50 000 рублей за тонну (увеличение на 800 рублей за тонну).

У компании «Роснефть-Алтайнефтепродукт» цены несколько ниже: с 5 сентября АИ-95 продают по цене 50 850 рубля за тону, АИ-95 — по цене 49 000 рублей, ДТ — 49 960 рублей за тонну.

Напомним, рост розничных цен на АЗС сдерживается сейчас искусственно, в обмен на снижение нефтяных акцизов. Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что розничные цены на ГСМ сейчас ниже мелкоооптовых. Убытки в рознице вертикально интегрированные нефтяные компании компенсируют как раз за счёт мелкооптовых продаж и экспорта. У собственников коммерческих АЗС (независимая розница составляет порядка 60% текущей топливной инфраструктуры страны) такой возможности нет.

Независимый топливный союз неоднократно предупреждал, что независимые компании не смогут пережить очередную «заморозку» цен в условиях усиливающегося неравноправия на рынке и прогрессирующего диспаритета оптовых и розничных цен. Это может привести к дефициту наливных мощностей для отечественного автотранспорта, прежде всего, в удаленных регионах, что также отразится на ценах на моторное топливо.

Тем временем цена топлива которую неделю растёт и на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Причины — всё те же: падение рубля и рост цены мировой нефти. В этих условиях нефтяники предпочли экспорт насыщению внутреннего рынка.

«Добыча нефти в России вышла на многолетний максимум. Летом объем производства «черного золота» превышал 47 млн тонн в месяц. За последние пять лет такие показатели были зафиксированы только осенью 2016-го. С учетом того, что нефтяные котировки держатся выше $77 за баррель Brent, а рубль слаб, российский бюджет получает максимальные доходы от нефтяного экспорта», — отмечает «Газета.Ру».

Вот и получается, что обеспечивать эти максимальные доходы нефтяникам помогают обычные автомобилисты и аграрии, у которых сейчас уборочная пора в самом разгаре и требуется много дизтоплива.