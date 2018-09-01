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В Калужской области подорожали оптовые цены на бензин и дизтопливо

Экономика

Однако, новые цены на нефтепродукты оказались ниже чем в других субъектах Центрального федерального округа

В Калужской области подорожали оптовые цены на бензин и дизтопливо
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Калуга, 1 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  В Калужской области с 23 по 30 августа увеличились оптовые цены на бензин марки АИ-95 на 0,7% и на дизельное топливо — на 1,58%. Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов остались без изменения, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по-прежнему занимает 1 место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1 место по дизельному топливу (42,06 руб./л).

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Бензиновый ажиотаж
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