Цены на бензин могут вырасти ещё до повышения акцизов

Москва, , 15:20 — REGNUM Восстановление с 1 января 2019 года акцизов не бензин и дизельное топливо в объемах, которые планировалось установить с 1 июля 2018 года (на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно) представляется не слишком логичным решением, равно как и заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рост акцизов не приведёт к скачку цен на АЗС.

Во-первых, потому что за последние 2−3 недели оптовая цена на моторное топливо выросла уже почти на 8%, и это произошло впервые со времени ажиотажного скачка цен (весна 2018 год).

Во-вторых, исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко в интервью trans.ru ранее пояснил, что рост цен на топливо подхлестнуло проведение задуманного российским правительством так называемого налогового маневра: вначале вместе со снижением экспортных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планировалось снижать акцизы на бензин и дизельное топливо, но потом правительство, не найдя других столь же стабильных источников пополнения региональных бюджетов, переиграло. Вместо снижения с 1 января 2018 года произошло повышение акцизов.

Между тем напомним, эксперты ещё с 2017 года предупреждали, что стоимость бензина может перешагнуть отметку в 50 рублей за литр, но регуляторы (ФАС и Минтопэнерго) долгое время отмахивались от этого прогноза. Но как только мировые цены на нефть вновь не устремились вверх, экспорт нефти стал намного выгоднее её переработки и продажи на внутреннем рынке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что с 1 января 2019 года акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, и что этот маневр не приведет к скачку бензиновых цен.

Для того, чтобы этого не произошло правительство предусмотрело для нефтеперерабатывающих предприятий отрицательный акциз или даже временное введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты.

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