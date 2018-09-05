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Индия закупит нефть в Иране несмотря на санкции США

Экономика

В нарушение американских санкций индийское правительство вслед за руководством КНР разрешило нефтеперерабатывающим заводам закупать сырьё в Иране

Индия закупит нефть в Иране несмотря на санкции США
Иллюстрация: Businessinsider.com
Иранская нефть

Нью-Дели, 5 сентября 2018, 21:42 — REGNUM  Индия стала ещё одной страной помимо Китая, не соблюдающей американские санкции в отношении Ирана. Правительство дало разрешение нефтеперерабатывающим заводам закупать нефть напрямую из Исламской республики.

По сообщению индийского новостного агентства Bhaskar, 4 сентября правительство пообещало частным национальным компаниям возместить возможные убытки от американских санкций, если они будут закупать нефть в Иране. Также поставки, необходимые индийским перерабатывающим заводам, могут осуществляться через Национальную танкерную компанию Ирана. Судоходная корпорация Индии (государственная компания) заявила, что она находится в том же положении, что и «западные поставщики», и что у неё «не осталось выбора».

В сентябре 2018 года в Индии, покрывающей за счёт импорта около 80% потребностей в нефти, зафиксирован рекордный рост цен на бензин.

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