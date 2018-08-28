Рабочая неделя в Нижегородской области завершилась трагедией — на ФГУП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске во время перегрузки старых противопехотных мин, утилизацию которых ведёт предприятие, 31 августа произошёл взрыв, пожар и обрушение здания. В результате ЧП погибли пятеро человек, ещё четверо получили травмы и находятся в больнице. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Отдельно в Дзержинске был объявлен трехдневный траур по погибшим, а семьям пострадавших обещана материальная поддержка. Объявлять траур во всем регионе не стали, и 1 сентября в Нижнем Новгороде уже веселились на молодёжном фестивале «Высота», где побывал и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Нижегородской области Глеб Никитин

После долгого отсутствия на публичных мероприятиях глава правительства РФ Дмитрий Медведев начал своё возвращение в медиапространство со встречи с нижегородским главой. Глеб Никитин отчитался перед премьер-министром о подготовке региона к новому учебному году.

Опровергнутые четыре месяца назад слухи об отставке заместителя начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области, генерал-майора Григория Ткаченко подтвердились. Указом президента РФ от 28 августа Ткаченко в числе ещё 15 генералов силовых ведомств освобождён от должности.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин попал в топ 100 самых влиятельных россиян по версии журнала Forbes, заняв 64-ю строчку.

В команде нижегородского правительства замена — ставленник бывшего губернатора Валерия Шанцева, одиозный и. о замгубернатора Антон Аверин, к слову, в 2011 году также числившийся в топ Forbes, был отправлен в отставку. Его место занял бывший председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов, несколько последних месяцев занимавший пост советника Глеба Никитина.

Прокурор области Вадим Антипов, недавно назначенный руководить ведомством, раскритиковал чиновников и нерадивых подрядчиков в сфере ЖКХ. На совещании он отметил просчёты Фонда капремонта — в 20 домах не завершены работы по ремонту, добавив, что «раскрытые крыши, не смонтированные трубы отопления — это то, чего нельзя допустить при начале отопительного сезона».

В Кстове дан старт строительству комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования.

Главе региона передан итоговый вариант стратегии развития Нижегородской области, в черновик которой «500 тысяч жителей региона внесли более 5000 предложений и около 3000 инициатив».

В Нижегородской области прогнозируют, что в 2018 году оборот малого и среднего бизнеса региона превысит 1 трлн рублей. Судьбу этого сектора экономики обсудили на молодежном бизнес-форуме «Поволжье», прошедшем на прошлой неделе.

Будущее спорного островного участка «Гребневские пески», расположенного в центре Нижнего Новгорода, будут решать горожане. Областные власти предложили передать инвестору данную неухоженную территорию, полученную на баланс администрации в августе 2018 года.

Так и не решена проблема с выплатой зарплаты рабочим, которые трудились на строительстве станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года и построенной к ЧМ-2018. Рабочие записали видеообращение, распространив его в соцсетях. В нём говорится, что «после сдачи объекта заработная плата за май и июнь не была перечислена», а «жалобы в Генеральную прокуратуру, в областную, в Следственный комитет, а также в трудовую инспекцию никаких результатов не приносят, все ссылаются друг на друга».

Кладбище XVII века с более чем 100 могилами обнаружили археологи между Ивановской и Белой башнями Нижегородского кремля. Ранее на этом месте стоял храм Симеона Столпника.

ЧП в Дзержинске

31 августа из Дзержинска начала поступать пугающая информация — на заводе имени Свердлова произошел взрыв, есть жертвы. Несколько часов в сети появлялась противоречивая информация, а официальные службы хранили молчание. Позже пресс-служба ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» ограничилась кратким сообщением, что на заводе произошел хлопок в здании утилизации мин, само здание оцеплено и проводится проливка территории и здания пожарной охраной.

Управление МЧС по Нижегородской области уточнило, что пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара №3, а «информация по пострадавшим уточняется». Локализовать пожар удалось в 12:16, а последствия пожара ликвидировали в 13:05. Он охватил площадь 80 кв. м. На месте работали 193 человека (166 из которых от МЧС), 26 единиц техники. Помимо пожара на предприятия произошло обрушение.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Во время ЧП погибли пятеро человек, двоих из которых позднее нашли под завалами, ещё четверо получили серьёзные ранения и ожоги. На утро 3 сентября, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области, состояние троих пострадавших, находящихся в травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» — стабильное, удовлетворительное, а четвёртый пострадавший, доставленный в ожоговый центр ФГБОУ ВО «ПИМУ Минздрава РФ», находится в реанимации с тяжелым ожоговым шоком. Ещё два сотрудника завода обратились за амбулаторной помощью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Семьям погибших правительство Нижегородской области пообещало помощь в размере 200 тыс. рублей, пострадавшим — в размере 100 тыс. рублей. Материальную помощь также окажет администрация Дзержинска — по 100 тыс. рублей семьям погибших и по 50 тыс. рублей пострадавшим.

Региональное отделение фонда социального страхования России выплатит семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей.

«Кроме того, при потере кормильца нетрудоспособные иждивенцы вплоть до совершеннолетия получают часть заработка погибшего, которая приходилась на каждого из них. У трех погибших женщин остались дети», — отмечается в сообщении ведомства.

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Взрыв произошел во время перегрузки старых противопехотных мин, утилизацией которых предприятие занимается по договору с компанией «Самаравзрывтехнология». По словам главного инженера завода Михаила Лебедева, в момент взрыва в цеху находились 43 человека, а сама ситуация для предприятия является внештатной. Работы по утилизации пехотных мин завод проводил впервые, но для взрыва необходимо сильное воздействие, и пока непонятно, что его спровоцировало.

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Гендиректора предприятия, которым является депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вадим Рыбин, на рабочем месте в день ЧП не было. Он, по сведениям пресс-службы, был в командировке в Москве, откуда спешно был отозван.

В Дзержинске после ЧП объявили трёхдневный траур, в регионе же жизнь шла своим чередом. В Нижнем Новгороде 1 сентября прошел молодёжный фестиваль «Высота», на котором присутствовал Глеб Никитин.

Встреча с Медведевым

После долгого отсутствия на мероприятиях и в информационной повестке Дмитрий Медведев вернулся и начал со встречи с нижегородским главой. 28 августа Глеб Никитин доложил премьер-министру о подготовке региона к новому учебному году.

«Мы с Вами нередко встречаемся, но есть поводы, которые носят особый характер для нашей страны. В данном случае я имею в виду подготовку к новому учебному году, ввод новых учебных заведений — как школьных, так и дошкольных. Как обстоят дела в Нижегородской области?» — спросил у Никитина глава российского правительства.

Government.ru Дмитрий Медведев и Глеб Никитин

На это врио губернатора ответил, что в 2018 году готовы начать учёбу примерно 327 тысяч детей, а среди решаемых проблем — сокращение числа обучающихся во вторую смену.

«Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране. В этом году мы вводим четыре новые школы, это 1875 учебных мест», — отметил глава региона, рассказав также, что до 2020 года в области планируется построить 13 новых школ на 7 тыс. школьников.

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Эксперты почти сразу окрестили эту встречу поддержкой врио, который будет участвовать в выборах губернатора 9 сентября 2018 года.

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Список Forbes

Журнал Forbes составил топ-100 самых влиятельных россиян, в который включили чиновников, бизнесменов.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в этот список, заняв 64-ю строчку. Вместе с ним в рейтинге оказались представители области Олег Дерипаска — 28-е место и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, занявший 75-е место.

Напомним, Глеб Никитин был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы региона в конце сентября 2017 года вместо Валерия Шанцева. До этого с 2013 года он занимал пост первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.

По итогам 2017 года глава региона задекларировал доход свыше 15,737 млн рублей против 8,323 млн рублей в 2016 году, когда он был первым заместителем главы Минпромторга РФ, а доход супруги Никитина в 2017 году составил более 38,763 млн рублей против свыше 25,669 млн рублей за год до этого. В пресс-службе губернатора уточнили, что общий доход главы региона сформирован «за счёт дохода по месту работы и дохода от продажи квартиры в Санкт-Петербурге, который стал причиной роста итогового размера дохода по отношению к 2016 году», а доходы его супруги выросли из-за продажи участка в Подмосковье.

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К слову, ушедший на прошлой неделе в отставку Антон Аверин по итогам 2010 года также входил в рейтинг Forbes по самым высоким доходам семей госслужащих. Доход семьи Авериных составил тогда более 204 млн рублей — 29-е место в рейтинге. При этом 1,45 млн рублей был доход главы семьи, всё остальное составляли доходы супруги, владевшей на тот момент компанией по сбыту электроэнергии «ЗЕФС-Энерго».

Отставка одиозного чиновника

Об отставке Антона Аверина, дважды возвращавшегося в правительство Нижегородской области, стало известно из сообщения пресс-службы о назначении на его место советника Никитина — бывшего председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергея Морозова.

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«30 августа 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Сергея Морозова и.о. заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области. Занимавший ранее эту должность Антон Аверин покинул пост 29 августа. С января 2018 года Сергей Морозов был советником врио губернатора Нижегородской области, курировал вопросы строительства, подготовки к ЧМ-2018, обманутых дольщиков и т. д», — отмечали в пресс-службе.

Government-nnov.ru Антон Аверин (справа)

Сам же Глеб Никитин заявил, что знает Морозова «давно как профессионала, опытного и грамотного специалиста» и «уверен, что в должности заместителя губернатора Сергей Эдуардович принесет пользу региону и его жителям, продолжит успешную работу по решению вопросов дольщиков».

Сообщалось, что Сергей Морозов в 2003 году окончил Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов». При этом с 2002 года он уже работал в разных регионах и на различных должностях. В его трудовой биографии есть Кемерово, Тула, Москва и Санкт-Петербург. В 2012 году он был руководителем департамента дорожного хозяйства Тульской области, а с сентября 2014 года по апрель 2016 года работал на руководящих должностях в СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Откуда и перешёл руководить комитетом по строительству Санкт-Петербурга, где проработал до ноября 2017 года. После этого уже приехал в Нижний Новгород.

Отставка Аверина была ожидаемым событием. Сразу же после ухода Шанцева, в чьей команде он и работал долгое время, эксперты начали прогнозировать такой исход, но и. о заместителя главы региона продержался почти год. Антон Аверин вернулся в нижегородское правительство в феврале 2016 года, перед этим сделав двухлетний перерыв. До этого он работал областным чиновником в статусе замгубернатора в период с 2010 по 2014 год. Первый уход Аверина был овеян скандалом, связанным с тещей чиновника, прописанной на тот момент с ним по одному адресу, которая в 2011—2013 годах являлась учредителем кипрской компании Harena Traiding Limited, контролирующей ООО «Строймост». А уже последняя получала крупнейшие государственные и муниципальные заказы, а на тот момент курировал областную политику в сфере строительства именно Аверин. В 2014 году прокуратура потребовала увольнения чиновника в связи с конфликтом интересов, а так как соответствующее представление не было удовлетворено, то дело дошло до суда.

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Отставка у силовиков

Ещё одна отставка на прошлой неделе произошла в правоохранительном ведомстве Нижегородской области. 29 августа указом Владимира Путина заместитель начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области Григорий Ткаченко отправлен в отставку в числе ещё 15 генералов различных силовых ведомств. Примечательно, что слухи о возможной отставке Ткаченко ходили ещё четыре месяца назад, но тогда их официально опровергли. Поговаривали, что генерал-майор полиции написал рапорт министру внутренних дел о сложении полномочий.

Григорий Ткаченко родился в 1962 году в Николаевском районе Одесской области, окончил Московский юридический институт по специальности «юрист». За свой трудовой путь успел поработать в подразделениях криминальной милиции Москвы, с марта 2010 года по апрель 2014 года он также был начальником управления организации профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента государственной службы и кадров МВД России.

В апреле 2014 года его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области вместо уволенного после побега заключённых Виктора Цыганова.

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Экономика недели

Главным экономическим событием недели стала передача итогового варианта стратегии развития Нижегородской области главе региона Глебу Никитину. 30 августа 2018 года он встретился с представителями экспертно-координационной группы по разработке документа.

«Обсуждение проекта Стратегии получилось публичным, разносторонним, профессиональным и по-настоящему массовым. Проведено 39 территориальных сессий, в которых приняли участие жители всех городов и районов области. Далее проект Стратегии развития прошел профессиональную экспертизу в ходе сессий отраслевого типа. Всего состоялось 15 отраслевых стратсессий с привлечением широкого круга профессионалов, высококомпетентных представителей отраслей. Проект Стратегии обсуждался на встречах в коллективах нижегородских предприятий, а также на специально созданном сайте. 500 тысяч жителей региона внесли более 5000 предложений и около 3000 инициатив в драфт документа», — отметил и.о. вице-губернатора Евгений Люлин.

Проголосовать за стратегию жители региона смогут в рамках рейтингового голосования, намеченного на 9 сентября 2018 года в единый день выборов.

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Важное событие произошло 29 августа — был дан старт началу строительства комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования в Кстове. Ввести в строй комплекс планируют в 2021 году. Он увеличит налоговые поступления в бюджеты и даст городу свыше 200 рабочих мест. В комплекс будет вложено около 100 млрд рублей.

О судьбе малого и среднего бизнеса поговорили на прошлой неделе на молодёжном бизнес-форуму «Поволжье». К концу 2018 года планируется довести оборот малого и среднего бизнеса в Нижегородской области до свыше 1 трлн рублей.

«По данным за семь месяцев 2018 года, Нижегородская область входит в число регионов — лидеров России по уровню развития бизнеса. Наш регион занял второе место в ПФО по числу занятых в предпринимательстве и третье место в ПФО по количеству малых и средних предприятий. По прогнозам, в 2018 году оборот малого и среднего бизнеса в Нижегородской области превысит 1 трлн рублей, что сопоставимо с объемом производства всей региональной промышленности. Уже по предварительным итогам первого полугодия этот показатель достиг почти 800 млрд рублей, что почти на 17% больше, чем в прошлом году», — заявил на мероприятии и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Судьбой уникального места на острове в центре Нижнего Новгорода озаботились областные власти и предложили горожанам принять участие в принятии окончательного решения.

«Гребневские пески» находятся в центре Нижнего Новгорода, в советские годы на острове был городской пляж, куда можно было попасть по понтонному мосту. Но в конце 1990-х территория полностью заросла, в августе 2018 года министерство имущественных и земельных отношений области оформило право собственности на участки, входящие в состав «песков».

"Как использовать данную территорию, которая долгие годы юридически никому не принадлежала, — должны решать жители», — заявил Глеб Никитин и поручил ведомству провести общественное обсуждение дальнейшей судьбы участков.

В частности, рассматривается возможность и целесообразность передачи «песков» потенциальным инвесторам. Обсуждения пройдут до 30 сентября 2018 года.

«Каждый подрядчик должен чувствовать дыхание прокурора»

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, официально назначенный на свою должность в начале июля 2018 года, провёл межведомственное совещание по соблюдению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Критики досталось всем — и чиновникам, и подрядчикам, которые трудятся на капитальном ремонте домов.

Kremlin.ru Прокурор

Напомним, претензии к работе Фонда капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области, где за последние пару лет несколько раз менялись руководители, возникали часто, и в этот раз не обошлось без них.

«Из-за просчетов в работе нижегородского Фонда капремонта многоквартирных домов не заключены договоры на ремонт систем теплоснабжения в 81 доме, которые предусмотрены планом на 2018 год. Еще в 20 домах в результате ненадлежащей работы подрядчиков и отсутствия должного контроля со стороны Фонда не завершены работы по прежним договорам за 2016−2017 годы. Раскрытые крыши, несмонтированные трубы отопления — это то, чего нельзя допустить при начале отопительного сезона. Задача прокуроров — добиться завершения работ по каждому проблемному дому», — заявил в докладе Вадим Антипов, добавив, что «каждый подрядчик должен чувствовать дыхание прокурора».

Нынешний глава Фонда Геннадий Дурдаев получил предостережения о недопустимости нарушений законодательства. Такие же «памятки» о законности получили главы компаний-подрядчиков, работающих на уборке улично-дорожной сети в зимний период, поставке коммунальных ресурсов, выполняющие работы по управлению многоквартирными домами на территории Нижнего Новгорода.

Обращаясь к Дурдаеву, областной прокурор отметил, что тот должен «знать подрядчиков как свои пять пальцев, чтобы сразу не допускать недобросовестных к работам», подчеркнув, что «необходимо вести специальные реестры».

Напомним, в Нижегородской области по программе капремонта работы завершены в 464 многоквартирных домах и продолжаются еще в 954.

Долги метростроевцам

Вот уже несколько месяцев нерешённой остаётся проблема по выплате заработной платы рабочим, трудившимся на строительстве станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года. Объект возводился к чемпионату мира по футболу — 2018, шесть матчей которого прошли в Нижнем Новгороде летом 2018 года. Работы по продлению Сормовско-Мещерской линии начались весной 2015 года, их стоимость составила более 11,662 млрд рублей.

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Government-nnov.ru Строительство метро

Жаловаться на задержки с оплатой метростроители впервые начали в конце 2016 года, а в августе 2017 года объявили забастовку. В ней участвовали 19 рабочих, нижегородские СМИ писали, что общий размер долгов почти тысячному отряду метростроевцев может превысить 60 млн рублей. Тогда ситуацию удалось разрешить, в декабре 2017 года после вмешательства следственных органов задолженность в размере 50 млн рублей была погашена в полном объёме. О проблеме снова заговорили в феврале 2018 года, но речь уже шла о тех рабочих, что трудились по устной договорённости.

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А на прошлой неделе в соцсетях появилось очередное обращение рабочих-метростроителей, в котором они уже жаловались на невыплату зарплаты в мае — июне 2018 года.

«После сдачи объекта заработная плата за период май — июнь не была нам перечислена. Жалобы в Генеральную прокуратуру, в областную, в Следственный комитет, а также в трудовую инспекцию никаких результатов не приносят, все ссылаются друг на друга. Позвонили в приемную президента — тоже никаких результатов», — говорит один из рабочих на видео.

Старинное кладбище

В начале прошлой недели ГТРК «Нижний Новгород» сообщила, что археологи, проводившие работы между Ивановской и Белой башнями Нижегородского кремля, обнаружили на участке кладбище XVII века. Всего было вскрыто 130 могил, но работы продолжаются, и общий охват раскопок составит около 600 кв. м. Площадку огородили забором.

Старинное кладбище было обнаружено на глубине около метра, а ранее здесь стоял храм Святого Симеона Столпника. Есть версия, что возле храма хоронили тех, кто жил поблизости от него.

«В 1574 году на территории кремля был построен мужской Симеоновский монастырь, однако в 1715 году он сгорел, и на его месте через почти тридцать лет построили церковь в честь святого Симеона Столпника. В 1928 году храм взорвали. На данный момент от него остался фундамент и несколько фрагментов каменной стены», — пишет издание newsnn.

Работы на площадке продолжатся до момента, пока не будет восстановлен храм, который должен стать подарком к 800-летию Нижнего Новгорода.