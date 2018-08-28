Медведев обсудил с Никитиным готовность нижегородских школ к учебному году

Москва, , 23:17 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу в Москве с врио главы Нижегородской области Глебом Никитиным. Стенограмма встречи опубликована на портале правительства РФ.

Никитин информировал, что в Нижегородской области 1 сентября за парты сядут 327 тыс. школьников. В регионе будут введены четыре новые школы в совокупности на 1875 мест.

«Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену. Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране», — отметил глава области.

До 2020 года на территории региона включая областной центр будет построено еще 13 новых школ, которые позволят увеличить число обучающихся на 7 тыс. человек.

«Что касается детских садов, здесь мы также решали проблемы вместе со всей страной, чтобы не было очередей для детей от трех до семи лет. За последние годы 14,4 тыс. дополнительных мест было введено. В соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест», — уточнил Никитин. Медведев отметил, что комбинирование ясельных и неясельных групп — очень правильное решение, поскольку это экономнее и удобнее для родителей.

Кроме того, Никитин подчеркнул, что 30% школ требуют вложений, направленных на капитальный ремонт. Из бюджета области на эти ели выделено 438 млн рублей.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что в 100 школах на эти средства будут осуществляться точечные меры: ремонт санузлов, кровель, оконных проемов и осушение подвалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 августа Никитин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Врио главы региона рассказал главе государства об основных показателях социально-экономического развития. Также Никитин отметил, что область планирует снизить госдолг на 400 млн рублей в абсолютном значении, долговая нагрузка на бюджет снизится с 64% до 60%.

Кроме того, стороны обсудили проблему миграционного оттока и способы ее решений.

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